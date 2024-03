Gran Hermano se encuentra al rojo vivo y Furia Scaglione es una de las favoritas del público. La hermanita comenzó un "romance" con Mauro D´alessio y Catalina Gorostidi le advirtió en varias oportunidades, pero su amiga se enojó y le puso los puntos a la pediatra.

Furia Scaglione

Se reveló el enojo de Furia Scaglione con Catalina Gorostidi en Gran Hermano

Cata y Juliana son las verdaderas "furiosas", pero al parecer cada día que pasa chocan con algunas cosas. Desde que la doble de riesgo se encuentra más cerca del nuevo integrante de la casa, la pediatra le advirtió a su amiga por Mauro y está no se lo tomó muy bien. “Fue Rosina y después entró Virginia, y ojo con esto que me dijeron. A Zoe y a Rosina les cae muy mal Mauro por un montón de actitudes que tiene”, le explicó la médica.

Catalina Gorostidi

“Escucharon que Mauro dijo "igual, tranquilas porque yo no me voy ni en pedo". A mí no me cabe mucho eso y, además, entró hace dos días”, siguió Catalina. “Vino Virginia que me pidió que no te cuente, pero yo te voy y contar. Creo que estaba hablando con Darío, y entonces llega Mauro para decirle: "Acá lo que garpa es tener una parejita dentro de la casa"”, se explayó.

Furia Scaglione y Mauro D'Alessio

“Lo que me pase a mi con este pibe es que no estoy enganchada a él todo el día. Yo puedo estar rodeada en la casa, jugando y haciendo estrategias”, la paró Juliana. “Yo salgo del cuarto y acá yo empiezo a trabajar. A mí me re cierra todo. Yo entendí que es un chabón que le gusta salir de fiesta y eso. Él entró acá para vivir la experiencia”, le explicó la doble de riesgo a su amiga.

“Las pibas a mí me pueden dar un montón de objetividades en cuanto al flaco. Pero la verdad que a mí, nunca se sentaron a tomar un té conmigo. Desde que vos te fuiste yo jamás tomé un mate con Rosi y Zoe. Entonces, yo hago lo que quiero con mi con...”, le explicó su enojo Furia Scaglione a Catalina Gorostidi en Gran Hermano.

AF.