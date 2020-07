Julieta Prandi aseguró que su exmarido pidió no pagar alimentos durante dos años

Sin Lugar a dudas “PH” (Podemos Hablar), el programa de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff se transformó en un clásico de todos los sábados para hacer la sobre mesa posterior a la cena familiar y ver un rato de televisión y olvidarse de la obligaciones de la semana. De gran convocatoria siempre, en esta oportunidad los invitados estelares que participaron del punto de encuentro (en un estudio más grande que el habitual para mantener una distancia prudente) y la posterior cena fueron: Julieta Prandi, Oscar “el Negro” González Oro, Mariano Peluffo y Rocío Oliva, la expareja de Diego Maradona.

El primero momento de la noche se dio cuando el conductor llamó al “Punto de Encuentro” a “aquellos que se la jugador mucho, demasiado por amor” y Julieta Prandi dio un paso adelante y contó que con su ex marido, se la jugó durante 11 años y que ahora en medio de una disputa judicial por alimentos por sus hijos, Rocco y Mateo, Claudio Contardi pidió en la negociación no pasar cuota alimentaria por dos años.

“Después de mi experiencia y después de una relación de 11 años que no resultó tan mal, aprendí que puedo hacer todo, puedo con todo, siempre fui muy independiente desde los 15 que trabajo, durante mi anterior matrimonio me hicieron creer que no podía por mí misma, y eso socavó un poco mi autoestima”, comenzó contando.

“Nosotros ahora en este momento de cuarentena no tenemos un régimen de visita por la cuarentena. El jamás pagó una cuota de alimentos por los chicos. No hay pretexto, el intentó hacer una denuncia mediática de que no los podía ver pero yo priorizó la situación de mis hijos, el intento hacer un acuerdo negociando un régimen pero a cambio pretendía dos años de gracia para no pagar alimentos hasta el 2023”, afirmó con cara de indignada”.

“Mateo y Rocco no pidieron venir, los trajimos nosotros y hasta que no lleguemos a un acuerdo no puedo hacer nada. Ya no estoy enojada, ese enojo me hacía mal, no se trata de soltar pero si tenía que sanar y hoy estoy sana. Hace poco el juez me permitió volver a entrar a mi domicilio no me dejaban entrar a mis casas de Escobar y Martínez, hice todo legalmente para volver y se me adjudico mi hogar… Igual, la casa esta devastada, vacía y hay que hacerle de todo”.