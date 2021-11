La Academia: aseguran que Mario Guerci está saliendo con una bailarina y su novio se enteró

Mario Guerci se convirtió en el nuevo galán de La Academia y fue vinculado a varias integrantes del programa de Marcelo Tinelli.

Después del rumor que lo involucra a Celeste Muriega, una fuerte versión asegura que mantiene un affaire con Soledad Bayona, quien se comprometió hace varios meses.

Lo cierto es que en Intrusos dieron más detalles de la trama secreta que involucra a más integrantes en este nuevo culebrón en La Academia. Según contó Karina Iavícoli, el novio de Bayona se enteró de esta relación y los descubrió en el departamento de ella. "Una bailarina que sale con Mario Guerci fue la que llamó al futuro marido de Soledad para contarle", contó la periodista.

Mario Guerci y Soledad Bayona.

Al parecer, fue la bailarina Jazmín Corti quien mandó al frente a la parejita de La Academia. La diosa también fue vinculada hace algunos años a Nico Cabré y aseguró que mantuvo una relación con el actor mientras bailaba para el staff de Sugar, donde Laurita Fernández era la protagonista y donde nació el amor entre ellos.

La palabra de Mario Guerci y Sole Bayona en La Academia sobre su romance

Mario Guerci y Sole Bayona enfrentaron las versiones de un affaire ante la incómoda pregunta de Ángel de Brito.

"Estoy comprometida, me estoy por casar", dijo la bailarina. "Les cuento que Nico no vino más, me propuso casamiento. No nos casamos pero nos vinimos a vivir juntos. Pusimos nuestro dinero en una casa, por eso no nos casamos. Lo pasamos para dentro de un par de años", agregó.