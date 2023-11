Marixa Balli habló de cómo comenzó su relación de amistad con Julián Weich. La panelista reveló en LAM los distintos encontronazos que tuvo con el conductor.

Ángel de Brito le preguntó a la cachaca qué pensaba del conductor de televisión y la vedette contó cómo comenzó su vínculo. Acto seguido, detalló cómo, según ella, luego el conductor se le subió la fama y le hacía planteos despectivos.

Julián Weich

En la década de los 90, Marixa Balli estaba en la cresta de la ola, mientras que Julián Weich estaba iniciando sus pequeños pasos en la televisión. El conductor saltó al estrellato cuando hizo un programa infantil llamado “El agujerito sin fin” y desde ese momento comenzaron las diferencias.

El ninguneo de Julián Weich a Marixa Balli

“Yo era muy amiga de Julián”, comenzó su relato la panelista en LAM. Marixa Balli, reveló que hasta incluso hicieron un negocio juntos, donde vendían en los canales a vender relojes que el tío del conductor venía.

Cuando Julián Weich empezó a hacerse más conocido por el programa de chicos que hacía, fue cuando tuvo diferentes encontronazos con la panelista quien contó diferentes comentarios desafortunados que tuvo.

Marixa Balli

“Estoy en el estreno, estaba en mi mejor momento y los fotógrafos ‘Ay Julián sácate una foto con Marixa’ y él ‘no chicos, no no no, mi perfil ahora es de niños, no me puedo sacar con Marixa'. 'Sabes a donde te podes ir…'”, arrojó la cachaca.

Marixa Balli contó que a pesar de esos comentarios y actitudes que tuvo Julián Weich, lograron charlarlo y aclarar sus diferencias.

J.M