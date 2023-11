Lourdes Sánchez estuvo en LAM para dar explicaciones tras la polémica que se generó con Marixa Balli al ser bajada de la salsa de tres para el Bailando 2023. En el programa, la bailarina tuvo un cruce con Fernanda Iglesias por lo sucedido.

En LAM, la periodista se mostró molesta con la bailarina por la mala actitud que tuvo con Marixa Balli. Ambas se cruzaron y se chicanearon.

El cruce de Fernanda Iglesias con Lourdes Sánchez

Lourdes Sánchez dio la cara en LAM para explicar lo sucedido con Marixa Balli y la baja en la salsa de tres en el Bailando 2023. La bailarin le pidió disculpas a la cachaca pero Fernanda Iglesias no le creyó.

"No cierran muchas cosas", arrojó la periodista. "¿Qué no te cierra?", le preguntó la bailarina. "Si vos ya sabias de ante que ella no quería ir al piso, ¿para que le pedís a Ángel que te ayude a convencerla?", arrojó Iglesias. Lourdes Sánchez le explicó que era para que participe en el final de su coreografía.

"Vos te enojaste por que te cambiaron el bailarina, te lo sacaron, lloraste", soltó "No tiene nada que ver, no vas a comparar una cosa con la otra. Es rídiculo", arrojó la bailarina ante el ataque de la periodista.

"Me puse linda, me vestí, me maquille para venga acá y vos me des una clase de moral de que estuve mal", le contestó Lourdes Sánchez. "Yo las clases las cobro", le respondió la periodista. "Igual no necesito tus clases", fulminó Lourdes Sánchez a Fernanda Iglesias dando por finalizado el momento de tensión.

