MasterChef Celebrity: Daniela La Chepi es la nueva eliminada

En una noche en la que la premisa fue realizar un plato digno de restaurante, Daniela La Chepi fue la nueva eliminada del programa en el inicio de la etapa de semifinales del concurso culinario.

"Tenés mucho talento. Sos enamoradiza de la vida", dijo Donato de Santis. A lo que Damián Betular sumó: "Sos lo más. Tuviste un crecimiento enorme. Hoy MasterChef pierda una integrante de su familia". "Sos una mujer que nunca se olvida de donde viene. Emociona verte cocinar. Vos ya ganaste, hay un país que te ama", cerró Germán Martitegui.

Las ribs de cerdo con el crocante de maní y zanahorias no fue suficiente para que Alex Caniggia derribará a "La Chepi", que con sus ribs logró convencer al jurado, que destacó a ambos concursantes y confesó que fue una definición muy peleada, para seguir en el certamen.

Continúan rumbo a las semifinales Gastón Dalmau, ausente de la gala de eliminación por una gastroenteritis aguda que lo obligó a hacer reposo, Candela Vetrano, Georgina Barbarossa, Sol Pérez, los mejores platos de la gala de eliminación: Claudia Fontán y María O'Donnell, Juanse y Alex Caniggia, el último salvado.

Escándalo en Masterchef: revelan la reacción de los jurados ante la salida de Alex Caniggia

Alex Caniggia es el protagonista de un nuevo escándalo en Masterchef y este viernes se anunció su renuncia.

Aunque no existe una versión oficial, los rumores confirman que el hijo de Claudio Paul Caniggia no se presentó alas grabaciones del programa y que esta "baja" sería porque no está conforme con las devoluciones del jurado.

"El miércoles no fue, lo estuvieron esperando y no apareció para grabar el programa. Está molesto porque no le gusta perder", contaron en el portal Primicias Ya.

“Alex tenía que presentarse al programa y no fue. No quedó más remedio que descalificarlo del certamen”, dijeron desde la producción al portal Ciudad.com.

Tal como contaron en el sitio, Germán Martitegui, Donato de Santis y Germán Betular fueron los que tomaron la drástica decisión de descalificarlo directamente.