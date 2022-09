Quién es la máscara: estos son los países en los que el programa es un éxito

“¿Quién es la máscara?”, el espectacular big show musical que llega a la pantalla de Telefe con la conducción de Natalia Oreiro y con Wanda Nara, Roberto Moldavsky, Karina La Princesita y Lizy Tagliani como investigadores. El programa es un éxito en diferentes países y el formato no para de replicarse en el mundo.

El nombre original del programa es King of Mask Singer aunque también se hizo conocido como Mystery Music Show y se trata de un programa de canto que nació en Corea del Sur y que vio la luz por primera vez el 18 de febrero de 2015 por la MBC.

El programa fue presentado por el locutor surcoreano Kim Sung Joo con introducciones a cargo de Lee Won Joon. El formato es igual al que veremos por la pantalla de Telefe.

En dicho país, el programa contó con 347 episodios, más un especial y un piloto, lo que significa que como formato fue un éxito rotundo. Lograr un público fiel que sea capaz de acompañarte durante tantas emisiones no es tarea sencilla. Recordemos que Corea del Sur es un la cuna del K-pop, un género musical que cosecha millones y millones de dólares en el mundo y que incluso cuenta con academias para formar a los futuros artistas que lanzarán al mercado.

Países en los que "¿Quién es la máscara?" fue un éxito

En Estados Unidos, el big show fue todo un evento. De hecho, el grupo musical BTS fue el encargado de realizar la promoción. La primera temporada estuvo conformada por 12 episodios y fue transmitida del 2 de enero de 2019 al 27 de febrero de 2019. Durante su estreno, el programa registró la calificación más alta de espectadores para un programa de variedades en 7 años para la cadena FOX.

Otro de los países en los que Quién es la máscara se convirtió en un una gran apuesta fue México. Allí, la cadena Televisa estrenó el primer episodio el domingo 25 de agosto de 2019 y registró un pico de audiencia que se sostuvo durante toda la primera temporada del programa.​ El certamen era conducido por el comediante Omar Chaparro y detrás de escena se encontraba Natalia Téllez. Los "Investigadores" eran los cantantes Yuri y Carlos Rivera y los comediantes Adrián Uribe y Consuelo Duval.

Lindsay Lohan en Quién es la máscara versión Australiana

Gracias al éxito de la primera temporada, la cadena Televisa renovó el formato para una segunda temporada en el 2020.

Australia también fue un destino éxito para Quién es la máscara. Allí, el programa contó con 4 temporadas y en el rol de investigadora se encontraba nada más y nada menos que Lindsay Lohan.

Por último y no menos importante, Indonesia fue otro de los lugares del mundo que convirtió el programa en una referencia. Allí, el ciclo contó con cuatro temporadas.

En qué otros países se emitió "¿Quién es la máscara?"

Bulgaria

China

Francia

Alemania

Grecia

Italia

Países Bajos

Sudáfrica

Tailandia

España

Reino Unido

Vietnam

Portugal

Perú

Chile

Uruguay

Colombia

Qué famosos argentinos participaron en "¿Quién es la máscara?"

La China Suárez tuvo su participación en la versión uruguaya del programa Quién es la máscara. La actriz apareció en escena vistiendo un disfraz de cono de helado. Para su interpretación, la China cantó "Let it be", el clásico de Los Beatles.

Tras varios momentos de tensión entre los que intentaba saber quién era, Suárez finalmente pudo sacarse su máscara y confirmar su presencia que ha sido una verdadera sorpresa para los presentes.

Otra de las celebridades argentinas que pasó por la versión uruguaya de Quién es la máscara fue Karina La Princesita.