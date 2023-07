Amalia Granata fulminó a Romina Uhrig en vivo: "Yo no tengo denuncias por enriquecimiento ilícito"

Durante los últimos años, Amalia Granata se dedicó de lleno a la política, sin embargo, continúa visitando algunos programas de televisión, como sucedió el martes en LAM. En el ciclo de Ángel de Brito, la diputada aprovechó para contestar sin filtros los dichos de Romina Uhrig.

Todo comenzó cuando el conductor del ciclo le contó una polémica frase que la ex Gran Hermano dijo en su visita a LAM: "La otra vez que vino, nos decía '¿por qué no le preguntan a su amiga Amalia Granata de dónde saca la plata?'". A lo que rápidamente y sin dudarlo, Granata contestó: "Mira, yo tengo mi contador, tengo todo al día, todo presentado, todo en regla. Yo no tengo denuncias por enriquecimiento ilícito. Vivo en el mismo lugar, tengo el mismo auto, el mismo esposo".

Imagen reciente de Romina.

Luego, la diputada dejó en claro la diferencia entre los caminos políticos de ambas: "Además, la diferencia con ella es que se sentó en un programa de televisión y dijo 'a mí me pusieron al voleo en una lista porque faltaba una candidata y entré colada, no tenía ni idea a dónde entraba'. Yo la verdad es que esta es la cuarta campaña que hago sola, a pulmón, tengo mis convicciones, estoy ahí adentro, presenté al día de hoy 340 proyectos... que no muchos presentaron esos proyectos. Y laburo a full de lo que me apasiona".

Por último, y como un pequeño palo para Romina Uhrig, Amalia Granata reveló: "En AFIP tengo todo en regla, no tengo denuncias". Finalmente, Ángel De Brito reflexionó en su programa: "Imagínense que si Moritán o Amalia tienen denuncias, van a estar en todos los medios del planeta​".

¿Qué dijo Romina Uhrig sobre Amalia Granata?

En el programa Mañanísima, le consultaron a la ex hermanita que pensaba sobre Amalia Granata luego de que ella dijera que no había presentado ningún proyecto, a lo que Romina respondió: "Presenté dos proyectos, no está informada. Fui dos años diputada en plena pandemia, lamentablemente. Pero, decile a Amalia, para que sepa, que presenté dos proyectos".

Por último, cuando Estefi Berardi le consultó sobre la gente que habló mal de ella, Romina Uhrig se mostró tranquila y expresó: "Yo la verdad es que estoy muy tranquila con todo lo que hice como persona, así que nada, me lleno de eso".

J.C.C