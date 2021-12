Tití Fernández es el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity

Una nueva gala de eliminación que sorprende y duele en "MasterChef Celebrity 3" tras la partida del mejor de la semana: Tití Fernández.

El periodista deportivo no pudo con la prueba de realizar dos platos en una hora y media. Su pechuga de pollo con puré de papas y vinagreta de manzana y su entraña con espárragos, papas aplastadas, brócoli y crema de puerro; no sorprendió al jurado y lo llevó, junto a Tomás Fonzi, a ubicarse entre los peores de la noche.

Una vez que el jurado dijo que Tití era el nuevo eliminado, Germán Martitegui le dijo que debía elegir a un compañero para darle su medalla dorada y él eligió a Luisa Albinoni. “¿Cómo no se la voy a dar a ella? Además, los dos veteranos tenemos que defender la parada”, dijo.

Tras una excelente semana, el periodista deportivo se fue por haberse ausentado en la gala de eliminación anterior, lo que lo llevo directo al domingo a pesar de su performance.

“Gracias todos. A ellos y a los que ya no están. Y a los jurados que son cracks, son capos, son tipos que enseñan. Me voy con todo el dolor del mundo. Les juro por Dios que yo tenía ganas de quedarme algunas semanas más. Lo que yo he disfrutado acá, no se puede imaginar”, cerró Tití Fernández, emocionado y agradecido tras su paso por el certamen.

MasterChef Celebrity 3: Charlotte Caniggia y Joaquín Levinton estarían comenzando una relación

Charlotte Caniggia habría conquistado el corazón de Joaquín Levinton. “Una nueva pareja que se formó en MasterChef. Se conocieron ahí, porque las grabaciones son largas. Ellos están todo el tiempo juntos fuera de cámara. En cámara no se muestran juntos” aseguró Pampito en el ciclo de "Mañanísima".

Fuentes del programa aseguran que se ve a la participante de MasterChef muy contenta últimamente. “Se encuentran mucho en los camarines. Están muy franela todo el tiempo” agregó Pampito en el ciclo de Ciudad Magazine.

“Esta pareja reciente, que me gusta y combina, es la de Charlotte Caniggia y Joaquín Levinton, el cantante de Turf” cerró el periodista.