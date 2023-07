Fabián Rubino de Desayuno Americano protagonizó un insólito momento en vivo cuando compró droga en pleno móvil.

El periodista, que estaba saliendo en vivo en el programa de Pamela David, quería demostrar cómo funciona un búnker en el barrio de Once y mostró cómo pudo acceder a la compra de estupefacientes.

"Es muy valioso lo que hizo Fabián. Es lo que debería hacer el Estado. Mas allá de lo llamativo, ya tiene que intervenir un fiscal, más allá de la Policía. Esto es para un fiscal. Me mató el chiquito que salió de ahí, era un menor de edad... la verdad es que acá corremos riesgo todos. El corazón me palpita y no me para de latir. Pasé un momento totalmente a full y pusimos en riesgos nuestras vidas", dijeron desde el piso de Desayuno Americano mientras observaban la escena.

Un periodista de Desayuno Americano compró droga en vivo y fue llevado a declarar

Fabián Rubino fue llamado a declarar en vivo en Desayuno Americano

Mientras se desarrollaba la situación, Fabián Rubino fue llamado a declarar por la Policía que observó la secuencia.

En este momento, el periodista de Desayuno Americano debió entregar lo que había comprado (en un valor de 1500 pesos) e ir a tomar declaración por lo sucedido.

El periodista debió dejar su compra a la policía e ir a declarar.

“Me van a llevar a la seccional para tomar declaración y de ahí no sé para dónde sigo. Les mando un beso grande, me voy”, aclaró Rubino.