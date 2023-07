Pamela David es de las conductoras más exitosas de la televisión y su gran trayectoria lo demuestra. Se mete en todos los temas sin ningún tipo de problema y opina con total sinceridad sobre las polémicas más grandes de la farándula argentina. Por ejemplo, recientemente se metió en el escándalo de Aníbal Lotocki y lo liquidó por todo lo que está pasando con Silvina Luna. Ahora, se sinceró sobre lo que piensa de los Martín Fierro.

La entrega de Premios Martín Fierro viene siendo muy polémica este año por muchos motivos. Primero, no se sabía quienes iban a ser los conductores. Después, se reveló que serían Susana Giménez y Marley, pero todo se enfrió cuando el conductor de Telefe se vio envuelto en una terrible polémica. También se generó revuelto alrededor de un posible homenaje a Jorge Rial que Luis Ventura desmintió tajantemente. Y, si faltaba algo, se dudaba si Jey Mammón iba a ser invitado o no. Pamela David quiso ser parte de la polémica y planteó dudas sobre su asistencia.

Pamela David en Desayuno Americano

"No sé qué hacer el domingo con los Martín Fierro. Ayer recuperé mi invitación", comenzó a relatar Pamela David en Desayuno Americano, el programa que conduce por América TV. Luego, aclaró su opinión con respecto a la entrega de premios: "La fiesta de la televisión es lo más lindo que hay para nosotros. Es una fiesta a la que hay que ir... pero me daba culpa".

Por qué Pamela David duda en asistir a los Premios Martín Fierro

Luego de comentar esto, todos comenzaron a preguntarse sobre el motivo por el cual Pamela David no quiere asistir a la entrega de premios. Ella se encargó de dejarlo bien claro y señalar que era una cuestión personal: "Me da cosa porque yo el año pasado no estuve al aire. Pero voy a ir a grabar todos los chismes para este programa... Me da culpa, cosa", reconoció con sinceridad. Y es que es verdad, recién hace pocas semanas volvió con su icónico programa a la pantalla chica.

Por supuesto que sus compañeros le insistieron para que asista a los Martín Fierro, porque seguramente de allí salgan muchos chismes jugosos para contar en Desayuno Americano y hacerse un festín. Entonces, Pamela David cedió y se lo tomó con liviandad: "Voy a ir con cero presiones, a comer y a tomar algo".

NL.