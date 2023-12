Yanina Latorre, reconocida por revelar primicias de romances, sorprendió a todos al anunciar una nueva relación. En este caso, la angelita compartió la noticia de un posible noviazgo entre dos destacadas figuras de LUZU TV.

Yanina Latorre

Yanina Latorre reveló un nuevo romance dentro de LUZU TV

Ángel De Brito le dio el espacio a la angelita para que desvelara el "enigmático romance". "Espero que no me llamen. El protagonista es de los que llama, igual lo entiendo", respondió la esposa de Diego Latorre. Las panelistas intentaron adivinar quiénes podrían ser los flamantes protagonistas, pero al final, Yanina Latorre reveló la sorpresa.

"Se comentó mucho en redes. Lo negaron y lo siguen negando. Diganle al riñón de su trabajo que cierre la boca. Están juntos, hay mucha gente ahí. Siempre alguien te ve con el chupón de repente. Es clandestina la relación; él está recién separado y ella tiene novio, me parece", comenzó la angelita.

Diego Leuco y Yoyi Francella

"No quiero arruinar una convivencia, pero salió en Twitter antes que lo diga. Diego Leuco y Yoyi Francella estarían. Lo digo porque me cuenta alguien de LUZU TV, todo el mundo habla de eso en Luzu. Habría imágenes que yo no tengo porque tienen guardia periodística desde hace un tiempo largo", reveló Yanina Latorre.

Diego Leuco enfrentó los rumores de romance con Yoyi Francella

Yoyi Francella y Diego Leuco

Ante los rumores, el periodista enfrentó la situación y explicó: "Nadie especula nada, los seguidores shippean a todos con todos. Es totalmente falso, surgió de un chiste de un oyente". "Después, un montón de medios se subieron a un chiste de un oyente. Es normal en la gente", añadió Diego Leuco respecto a los rumores de romance con Yoyi Francella.

AF.