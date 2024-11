En medio del divorcio y la compleja denuncia por violencia de género de Wanda Nara a Mauro Icardi, una vecina del departamento que comparten ambos fue citada a declarar en el juzgado para obtener el testimonio sobre las posibles agresiones. Al mismo tiempo, otros vecinos de la mediática comenzaron una medida judicial para impedir que L-Gante visite a la empresaria en el lujoso edificio Chateau sobre Avenida Libertador.

Esta medida que comenzaron los propietarios del edificio de los hermanos Ganzábal, podría impedir que el cantante vea a su actual pareja en el predio.

En qué consiste el plan estratégico para que L-Gante no ingrese al Chateau Libertador

Los residentes del lujoso complejo ubicado en una de las zonas más codiciadas de la ciudad, quieren declarar al músico como "persona no grata" y prohibir su acceso al edificio. La medida impulsada por los propietarios de la torre de 40 pisos impediría que el cantante ingrese al lugar en donde vive la conductora de Bake Off junto con sus cinco hijos.

Este conflicto se desató después de que en el último mes el departamento ubicado en la torre de la Avenida Libertador fuese el escenario predilecto para la serie de hechos desafortunados que atravesó Wanda Nara a partir de su escandalosa separación con Mauro Icardi.

Desde la visita del futbolista que terminó en un episodio violento, que dio lugar a la denuncia y la llegada de múltiples policías al Chateau, los vecinos habrían comenzado a crecer en disconformidad con los visitantes de la modelo. Sumado a esto, los recientes encuentros con L-Gante habrían terminado con la presunta paz con la que gozaban los vecinos de la diva.

Es por ello que los propietarios cercanos al piso 36 habrían hecho un pedido al consorcio para evitar la entrada de L-Gante a la torre. Esta medida consiste en declararlo como “no grato” e impedirle que se acerque al predio.

Fue Carlos Monti en Entrometidos por NET TV quien dio la primicia acerca de este plan que idearon los vecinos para dejar fuera del edificio al cantante. “Lo van a declarar persona no grata a L-Gante para que no vaya más. No lo quieren ver más ni a él ni a todo el séquito que viene con él” expresó en exclusiva el periodista.

Después de las vacaciones en Río de Janeiro y los planes que comenzaban a hacer ambos sobre un futuro juntos, Wanda Nara y L-Gante ahora deberán sortear las dificultades de encontrar otro lugar en donde realizar sus próximos encuentros.

C.G