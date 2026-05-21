Christian Petersen fue internado de urgencia tras sufrir una nueva descompensación

Christian Petersen fue internado de urgencia tras una nueva descompensación. Según confirmó Pilar Smith en LAM, el chef se encuentra en el Hospital Alemán, donde ingresó este miércoles 20 de mayo por la guardia y rápidamente fue derivado a la sala de psiquiatría.

"Nos aseguran que habría ingresado por alucinaciones. Aparentemente llegó en medio de un brote y lograron estabilizarlo, pero todavía no hay parte médico", remarcó la periodista, que también aclaró que la información oficial se daría este viernes.

Christian Petersen

Qué se sabe de la salud de Christian Petersen

La nueva internación de Christian Petersen ocurrió cinco meses después de que se descompensara en la Patagonia mientras realizaba una excursión al volcán Lanín. En ese momento, el cocinero tuvo que ser rescatado de urgencia y permaneció en terapia intensiva durante 26 días.

En esta oportunidad, el chef ingresó acompañado de su esposa, Sofía Zelaschi, a la guardia del Hospital Alemán y los médicos decidieron alojarlo en la sala de psiquiatría. Por su parte, Ángel de Brito agregó: "El episodio del volcán había sido desmentido en su momento pero obviamente fue real y había muchos testigos".

Cabe mencionar que el pasado 18 de dicembre, el cocinero sufrió una falla multiorgánica mientras realizaba una excursión, lo que desencadenó una serie de traslados médicos desde la base del volcán hasta centros de salud de mayor complejidad. Luego, permaneció internado en el Hospital Alemán donde realizó un tratamiento y finalmente en enero recibió el alta médica.

Christian Petersen

Por entonces, desde la Asociación Argentina de Guías de Montaña delegación San Martín de los Andes decidieron contar lo sucedido con el chef durante la expedición. "Christian tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería", señalaron los guías que viajaron con Christian Petersen dejando en claro que no cumplió con las indicaciones pautadas para realizar la travesía sin sobresaltos.