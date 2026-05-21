El desesperado pedido de ayuda de Daniela Cristiansson por su bebé tras su llegada a la Argentina

Recientemente llegada a la Argentina, Daniela Christiansson comenzó a organizar sus rutinas diarias junto a sus dos hijos Elle y Lando y su pareja, Maxi López. Sin embargo, el haberse mudado a un nuevo país la lleva a enfrentarse no sólo a las barreras idiomáticas, sino también a los pormenores de su vida cotidiana, sobre todo, en lo que respecta a la crianza. Es por esta razón que la modelo sueca realizó un desesperado pedido de ayuda a través de sus redes sociales.

Los primeros días de Daniela Christiansson en Argentina

Desde que Maxi López comenzó su carrera artística y en los medios en Argentina decidió radicarse definitivamente en su tierra natal. Esto implicó que su pareja Daniela Christiansson y sus pequeños hijos Elle y Lando tuvieran que mudarse junto a él para acompañarlo en esta nueva etapa de su vida. No obstante, para la estilista extranjera esto representó todo un cambio cultural e idiomático, a tal punto de tener que pedir ayuda mediante el canal de difusión -al cual denominó “mamás”- que creó en su cuenta de Instagram.

Daniela Christiansson y sus hijos Elle y Lando | Instagram

Con más de 1,3 millones de seguidores en esta plataforma digital, la influencer logró conformar una sólida comunidad digital que la sigue y la acompaña en cada uno de sus pasos. Abocada exclusivamente a la maternidad, recurrió a este medio para realizar un pedido puntual. “Hola mamás de Argentina. Estoy buscando dónde comprar productos naturales para lavar las mamaderas y la ropa de mi bebé. ¿Cuáles usan ustedes y dónde los compran?”, escribió esperanzada de poder encontrar la ayuda que necesita.

En cuestión de minutos, muchas mamás se animaron a compartirle sus experiencias con lo que respecta a la higiene en mamaderas y en el lavado de la ropa del niño. Cada uno de estos consejos se distribuyeron entre recomendaciones de marcas nacionales, trucos caseros y algunos productos ecológicos asegurando que no son nocivos para la salud del menor.

Pedido de ayuda de Daniela Christiansson | Instagram

Daniela Christiansson se va adaptando a las dinámicas argentinas

Más allá de su mudanza millonaria a Nordelta, Daniela Christiansson debe resolver situaciones de la vida cotidiana que involucran a los más chiquitos. En esta línea, encontró en el canal de difusión de Instagram un refugio no sólo en el cual acudir para pedir consejos sobre insumos locales, sino también una red de contención y cariño ante su reciente arribo al país. Tal es así que una seguidora se animó a escribirle: “Dani bella, no soy madre, pero quiero decirte que te quiero mucho, Dios los bendiga”.

Daniela Christiansson junto a Maxi López y sus dos hijos | Instagram

Por su parte, la creadora de contenidos muestra cómo de a poco va adaptándose a las costumbres argentinas, al menos en materia de alimentación. En las últimas horas sorprendió con una postal mostrando su desayuno bien argento: mates, facturas y churros. Por su parte, Maxi López en la entrega de los premios Martín Fierro reveló que la estadía es definitiva: “Ella viene para quedarse. Tenemos que hacer la mudanza y traer más cosas porque hay de todo para traer”.

Así, mientras se va adaptando a las nuevas costumbres y formas de vivir, Daniela Christiansson muestra su lado más vulnerable al pedirle a sus seguidoras consejos acerca de la maternidad en lo que respecta al bienestar del niño. Mientras va tejiendo lazos con sus vecinos en Nordelta, la modelo sueca se refugia en su comunidad digital para transitar esta nueva etapa en Argentina.