Así es la nueva cocina de Christian Petersen: campestre, con mucha madera y adaptada para convertirse en un estudio de televisión

La cocina de Christian Petersen que combina estilo campestre y un estudio televisivo

Christian Petersen estrenó una cocina campestre, con mucha madera y pensada para funcionar también como estudio de televisión. La propuesta reúne diseño cuidado, materiales nobles y detalles que aportan personalidad sin perder practicidad. La integración entre lo hogareño y lo escenográfico convirtió al espacio en un escenario versátil, preparado para acompañar la rutina diaria.

El destacado chef compartió en sus redes sociales algunas imágenes de la renovación que realizó en uno de los ambientes más conocidos de su casa. En su posteo se pudieron ver los nuevos detalles decorativos y funcionales que agregó al espacio. La combinación entre lo rústico y lo moderno da lugar a un espacio cálido, estéticamente cuidado y listo para cocinar.

Lo primero que llamó la atención de todos sus seguidores fue la presencia dominante de la madera. Los muebles exhiben vetas visibles que aportan textura y autenticidad, mientras que las alacenas superiores, con puertas de vidrio, permiten ver copas, libros y objetos decorativos. Este detalle no solo sumó orden visual en la cocina de Christian Petersen, sino que también aporta profundidad a los planos de cámara.

Por otro lado, los cajones inferiores son sobrios y funcionales, ideales para guardar vajilla y utensilios sin romper la armonía del conjunto. La ventana sobre el fregadero deja entrar luz natural, conectando el interior con el exterior y generando una atmósfera acogedora. La iluminación pareja realza los tonos cálidos de la madera y el mármol veteado de las mesadas.

La remodelación de la cocina de Christian Petersen, ideal para filmar sus programas

La cocina de Christian Petersen cumple una doble función, es un espacio hogareño y, al mismo tiempo, un estudio de televisión, según lo explicó en sus comentarios. La isla central, equipada con una estufa de inducción, es el corazón del ambiente. Allí se cocinan recetas, se prueban ingredientes y se graban escenas.

Sobre la superficie de la barra se pueden apreciar distintos elementos decorativos, desde una huevera en forma de gallina hecha con alambres hasta un bowl con ajos. Cada objeto parece elegido para sumar textura, color o historia. Un frutero con limones aporta frescura y vitalidad, mientras que los floreros equilibran la composición a la perfección.

En este contexto, la cocina de Christian Petersen está pensada para adaptarse a distintos tipos de contenido. Los estantes con libros y copas detrás de vidrio sugieren vida cotidiana y permiten planos ricos en contenido. La decoración, que incluye cuadros, especieros y elementos de uso diario, aportando dinamismo sin saturar el espacio.

Christian Petersen mostró su nueva cocina campestre, con mucha madera y adaptada para convertirse en un estudio de televisión, un espacio que integra diseño cuidado y funcionalidad. La combinación de materiales nobles, la iluminación natural y la disposición pensada para cámara consolidan un ambiente versátil.

