Agustina Cherri cómo tomó la decisión de dejar la actuación por la enfermedad de su mamá

Agustina Cherri forma parte de una generación de actrices que se consagraron desde muy chiquitas en la pantalla chica. A los 6 años, la actriz ya participaba en diferentes programas televisivos, aunque su salto a la fama fue en 1995 gracias a Chiquititas, la novela de Cris Morena, cuando interpretó a Milagros en Chiquititas -una nena que vivía en un orfanato. Desde ese entonces, comenzó una ardua carrera en el ambiente artístico que la llevó a ser parte de grandes éxitos y se posicionó como una intérprete con proyección internacional. Sin embargo, la dura enfermedad de su mamá Silvia Bidueiros hizo que tuviera que tomar la decisión de dejar atrás su carrera actoral.

Agustina Cherri a corazón abierto sobre la enfermedad de su mamá

En una entrevista íntima que mantuvo con Carolina “Pampita” Ardohain para su ciclo en el stream de Infobae, Agustina Cherri abordó uno de los momentos más dramáticos de su vida tras la dura enfermedad de su madre. “Cuando mi mamá se enferma fue como que se me desestructuró la vida, como que se me cayó todo. Por primera vez en mi vida, dije “¿Y ahora qué hago?", comenzó diciendo dando paso a su privacidad.

Agustina Cherri | Instagram

De acuerdo con su testimonio, Silvia Bidueiros fue diagnosticada con cáncer de colon. En ese tiempo, la artista estaba encabezando una obra de teatro teniendo a su cuarto hijo Nilo con menos de un mes de nacido. En pleno posparto, encabezando un proyecto actoral y con su mamá atravesando una dura enfermedad, se replanteó el sentido de la vida.

“Mi mamá es mi... columna vertebral. En todo sentido, desde muy chica, y hoy por hoy también, incluso con mis hijos. Yo había aceptado hacer una obra de teatro cuando mi hijo más chico tenía veinticinco días”, explicó. Acto seguido, reveló: “Faltaban tres, cuatro meses para que terminara y mi mamá se enferma y yo estaba arriba del escenario haciendo la función y todo el tiempo se me cruzaba el pensamiento de decir: “¿Qué estoy haciendo acá? Yo no tengo que estar acá, me quiero ir, me quiero ir corriendo de acá”.

Esta situación la llevó a enfrentar problemas de salud mental que la invadieron en plena función. “Me agarraba como ataques de pánico arriba del escenario, me decía: “´¿Por qué hay algo que me está reteniendo acá arriba cuando en realidad no lo estoy disfrutando?´”. Fue en ese momento en el que tomó una tajante decisión e hizo un rotundo giro en su vida. “Ahí fue cuando dije: ´me voy y no sé cuándo voy a volver´, pero con una tranquilidad y una paz. Me voy a cuidar a mi mamá”.

Agustina Cherri, su mamá Silvia y Muna | Instagram

La lección de vida que aprendió Agustina Cherri

El haberse enfrentado a esta adversidad, le dejó una gran enseñanza a Agustina Cherri: aprender a poner límites sanos y a decir que “no”. Gracias al haber acompañado a su mamá a las consultas médicas y a estar presente, aprendió que puede priorizar a su familia y decidir qué camino quiere tomar. “Hoy, ya con el diario del lunes, digo ´ah, bueno, eso me sirvió para saber que puedo decir: ´no´. Porque yo también estoy acostumbrada a eso de ´si no lo hago yo, lo va a hacer otro y pierdo el lugar´; en cambio, puedo decir que ´no´ y no pasa nada. Y mi vida no va por ahí”.

Ante esto, garantizó de que no se arrepiente de poner en primer plano a su mamá y a sus hijos gracias a que desde muy chica consolidó un sólido camino en la actuación. “La verdad es que mi carrera es extraordinaria. Viví, hice todo lo que quise hacer, me retiro. Y si cuando vuelvo no estoy en ese lugar es porque aproveché ese tiempo de no estar presente para hacer otra cosa.

Asimismo, deslizó una reflexión que la ubicó en el “aquí y ahora”, asegurando que el bienestar emocional es trascendental para luego no padecer las consecuencias del no haberse cuidado como corresponde. Finalmente, concluyó diciendo que su decisión no es un punto final en su faceta como actriz, sino más bien un stand by sin fecha de vencimiento: “No, es frenar, hacer una pausa. Y estoy feliz con mi decisión, muy feliz. Y mi mamá está bien, que también es importante decirlo”.

Con esta charla a corazón abierto, Agustina Cherri sacó su lado más resiliente y habló de cómo fue atravesar la dura enfermedad de su mamá y, en paralelo, su retiro -momentáneo- en la actuación. En la actualidad, disfruta de la nueva unidad de negocios que lanzó con su marca de cosméticos como creadora y fundadora, potenciando así su nuevo perfil como empresaria beauty.