Así es Hans, el hijo de Christian Petersen que elige una vida diferente a la de su padre

Luego de ser rescatado en una travesía por la montaña, el nombre de Christian Petersen y de los miembros de su familia cobró mucho más protagonismo, entre ellos, su hijo mayor Hans. En reiteradas oportunidades el afamado cocinero habló de sus herederos, donde siempre se mostró orgulloso pese a haber elegido caminos diferentes al de la cocina.

Hans, el hijo mayor de Christian Petersen: rompiendo el legado

A punto de cumplir 27 años, Hans, el mayor de los tres hijos varones de Christian Petersen y Mercedes Cristiani crece lejos de la popularidad de su papá allanando su propio camino. Apasionado por el arte, el joven se va posicionando como uno de los máximos referentes del arte contemporáneo autogestionado en la actualidad.

En su cuenta personal de Instagram, el primogénito del especialista gastronómico muestra una parte de su vida, donde los viajes, las visitas a la cancha y las artes visuales son el pilar fundamental para su vida. “Cada día más convencido de seguir invirtiendo mi tiempo dinero y esperanza en hacer lo que tenga ganas”, escribo en una publicación donde está sobre las gradas de un estadio de fútbol.

Además, logró conformar una personalidad única forjando una personalidad única en la escritura y en la pintura. A sus 25 años, se lanzó como galerista y dirige su propio atelier artístico en Martínez, provincia de Buenos Aires. “Departamento 112 es una galería autogestionada y emergente. Trabajo con artistas emergentes y la emergencia es su principal motor”, describió.

Las estrategias de Hans, el hijo de Christian Petersen para cautivar a su público

El arte, para Hans Petersen es sinónimo de conexión y expansión. Por esta razón, contó en una entrevista para Infobae cuáles son sus estrategias para lograr un vínculo con el público. “Como artista y galerista me encontré muchas veces con este diálogo: la gente pasa y no mira. Entonces hice una primera obra: un pasacalle que decía ‘¿Está usted viendo esto? Gracias por interesarse en el arte argentino’. A raíz de eso empiezo a desarrollar esta obra”, explicó.

Finalmente, detalló: “Estoy trabajando esta serie de obras, que trabaja sobre la escena, sobre el conglomerado de artes y el arte argentino. Son ensayos: no son necesariamente obras terminadas”.

Aunque Christian Petersen mantiene la vida privada de sus hijos lejos del ojo mediático, Hans Petersen suele compartir algunas postales junto a su padre destacando la unión y el buen vínculo que tienen. Ambos se apoyan mutuamente y comparten momentos en los que el orgullo, los desafíos -incluidos los ejercicios físicos- y la diversión son el denominador común de una relación padre e hijo inquebrantable.

