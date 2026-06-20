Luego de varios días marcados por la polémica que involucró a su familia, Lionel Messi volvió a mostrarse públicamente. El capitán de la Selección argentina compartió una serie de imágenes desde la concentración albiceleste en la previa del partido frente a Austria, correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

Lionel Messi

Lionel Messi mostró su entrenamiento con la selección argentina tras el escándalo con Luzu TV

Las fotos, publicadas por Lionel Messi en sus redes sociales, muestran distintos momentos de la rutina del equipo dirigido por Lionel Scaloni. En algunas de las postales se lo ve jugando al fútbol con Rodrigo De Paul, uno de sus amigos más cercanos dentro del plantel. También aparece corriendo durante una práctica física y disfrutando de un mate antes del inicio del entrenamiento.

Aunque las imágenes forman parte de la preparación habitual de la selección argentina, esta publicación tuvo un significado especial porque representa la primera aparición pública de Messi luego del escándalo que tuvo como protagonista a Luzu TV.

Lionel Messi en el entrenamiento de la selección argentina

La controversia comenzó cuando durante una transmisión en vivo se difundió por error la noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, papá del astro. La información resultó ser falsa y generó una fuerte repercusión tanto en redes sociales como en los medios de comunicación.

Tras conocerse la desmentida, Florencia Peña pidió disculpas públicamente a la familia Messi. "Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo", expresó entre lágrimas la actriz y renunció al ciclo que compartía con Marley. Por su parte, Nico Occhiato hizo un descargo lamentando lo que ocurrió y decidió echar de su empresa a la productora que contó la fake news.

Lionel Messi en el Mundial 2026

Mientras tanto, Lionel Messi eligió mantenerse al margen de las declaraciones públicas y concentrarse en el objetivo deportivo. Este lunes 22 de junio, el conjunto nacional buscará una nueva victoria frente a Austria, en un encuentro clave para avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.