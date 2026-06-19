La mamá de Lionel Messi le respondió a Florencia Peña tras su pedido de disculpas

El jueves al mediodía, Florencia Peña en su ciclo El Show del Verano (Luzu TV) anunció en vivo que Jorge Messi, el papá de Lionel Messi, había fallecido. Rápidamente se generó una gran polémica al tratarse de una noticia falsa que circuló en redes sociales. La situación derivó en diversas críticas, tanto al equipo del programa, el rol de la conductora y el de Nico Ochiatto, quien lanzó un comunicado anunciando la desvinculación productores y de la actriz del canal de streaming.

Pero también, el anunció impactó en la familia Messi quienes a pesar de guarda silencio ante los rumores entorno a la salud de Jorge guardaron silencio, ante esta situacionó lanzaron un comunicado oficial desmientiendo la información y pidiendo respeto ya que el hombre se encontraba internación en recuperación. Ante la gran polémica, Flor Peña pidió disculpas por diversos medios y obtuvo la respuesta de Celia Cuccittini, la madre de Lionel.

Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, a Florencia Peña

“Lo primero que quiero decir, muy triste, es que pido disculpas de corazón. Nunca pensé que me iba a pasar algo así”, expresó Florencia Peña en un móvil en vivo en Sálvese quien pueda (América), que sumando un medio más por el que hizo un descargo al respecto. Además, visiblemente compungida, la actriz explicó recibió la información por parte de su productora y lo dijo al aire por ese motivo.

Luego de tomar dimensión de lo dicho, Florencia Peña se corrigió al aire y posteriormente lo hizo en redes sociaes y en televisión. Pero también contó que le envió un mensaje privado a Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, replicando las disculpas teniendo en cuenta que solían tener un vínculo un tanto cercano. Y fue Yanina Latorre quien posteriomente a su programa indicó en Instagram que la actriz recibió la respuesta privada de la mujer.

"Le dijo que le aceptaba las disculpas, que sabe que no lo hizo de mala fe y que, si bien no son amigas, la respeta y la admira", contó Latorre sobre cuál fue la respuesta de Celia Cuccittini para con Florencia. Además, la mamá del astro le habría ofrecido juntarse a tomar un café en algún momento. De esta forma, la mujer dejó en claro que entendió las circunstancias del desafortunado anuncio que hizo la actriz, teniendo en cuenta el aprecio que se tienen mutuamente.

De esta forma, tanto Celia Cuccittini como Florencia Peña pudieron poner fin, de manera privada, a este momento que generó gran polémica en los medios de comunicación y que tuvo como consecuencia en gran malestar en la familia Messi, como asi también terminó con un grupo de trabajadores despedidos tal como lo anunció Luzu TV.