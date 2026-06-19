Cómo sigue la salud de Jorge Messi, papá de Lionel Messi

Jorge Messi atraviesa un momento de atención médica que mantiene a su entorno cercano alerta, unido y presente. La familia acompaña cada instancia con discreción, mientras se busca preservar la intimidad y evitar la difusión de versiones erróneas al respecto, como sucedió en las últimas horas. En este contexto, la prioridad de Lionel Messi y sus allegados sigue centrándose en el cuidado y la tranquilidad necesaria para que el padre de la familia continúe su evolución de la mejor manera posible.

Se conocieron nuevos detalles de la salud de Jorge Messi

Jorge Messi se encuentra bajo un tratamiento e internado, rodeado del apoyo de sus seres queridos y con la presencia constante de Celia Cuccittini. La situación, manejada con reserva, despertó la preocupación de todos los seguidores del astro argentino, aunque la prioridad sigue siendo el cuidado personal y la tranquilidad de su círculo más íntimo. El acompañamiento del entorno de Lionel Messi se convierte en un sostén fundamental, mientras se aclara la información para evitar confusiones.

Lionel Messi, Celia Cuccitinni y Jorge Messi

En las últimas horas, la salud del padre del capitán del seleccionado argentino se volvió tema de conversación luego de que circulara una falsa información sobre su estado, que derivó en un comunicación oficial del clan Messi aclarando que estaba hospitalizado y evolucionando favorablemente. Asimismo, repudiaron el manejo de la situación por parte de medios de comunación.

Pero la preocupación sigue y Ángel de Brito decidió aclarar la situación en su programa en Bondi Live. “Solo esto voy a decir porque todos me lo están preguntando... No me parece bien ahondar en detalles de una persona que no está expuesta; hay muchos rumores que circulan todo el tiempo que no son ciertos”, inició.

Durante la transmisión, el conductor también destacó que Jorge Messi padece una enfermedad: “Tiene una enfermedad y que lo están tratando en el Hospital Español de Rosario, pero nada más”. Por otro lado, también señaló que la contención de Celia Cuccittini y de toda la familia Messi es fundamental en este proceso. “Jorge tiene una enfermedad, Celia lo está acompañando al igual que toda la familia, por eso las lágrimas de Messi también”, agregó, vinculando la emoción de Lionel Messi durante su primer partido del Mundial 2026.

Además, Ángel de Brito fue enfático al remarcar la necesidad de evitar la difusión de noticias falsas: “Cuando ocurran las cosas, se van a saber. No se suban a cualquier fake news porque hay gente que está al pedo y que inventa cualquier cosa para tener prensa o 5 clicks más. Es un nivel de locura total”. Con estas palabras, buscó frenar la ola de especulaciones y detallar que cualquier nueva información que surja sobre la salud del empresario vendrá de parte de la familia.

El Dr. Guillermo Capuya dio detalles de su charla con Celia, la mamá de Lionel Messi, luego de la fake news

El jueves al mediodía, una versión errónea sobre la supuesta muerte de Jorge Messi se difundió en un programa de streaming y generó un fuerte impacto. Horas más tarde, la familia del jugador emitió un comunicado desmintiendo la información. En medio de ese escenario, el Dr. Guillermo Capuya habló en A la mañana con Moria (El Trece) para dar su visión sobre lo ocurrido y explicar por qué decidió comunicarse con Celia, la madre de Lionel Messi.

El especialista explicó que lo preocupó el efecto inmediato que la noticia falsa pudo tener en los integrantes de la Selección y en el propio astro argentino. “Me quedé pensando en esos instantes en donde alguien de la Selección estaba con el celular y se topó con esa noticia. Ese instante de impacto en el cerebro tanto de los jugadores como de Leo”, comentó, detallando el efecto que una noticia así puede tener. Además, explicó que esa sensación lo llevó a intervenir directamente: “Debe ser una situación desesperante”.

Según relató Guillermo Capuya, le pidió a Celia Cuccittini autorización para salir a aclarar públicamente la situación. Según contó, su intención fue evitar que la familia siguiera sufriendo por la circulación de versiones sin fundamento. El médico también destacó el rol de Jorge Messi en la vida del campeón del mundo. “El papá, para Messi, es todo. Es su compañero”, agregó. Finalmente, el médico aseguró que los Messi son “buena gente” y que, aunque aceptaron las disculpas de quienes difundieron la noticia, lo más difícil será enfrentar la condena social.

Lionel, Jorge Messi y Celia Cuccitinni

La salud de Jorge Messi es un tema sensible que su entorno está manejando con discreción, acompañado por profesionales médicos y con el apoyo de sus seres queridos. Las declaraciones de Ángel de Brito y del Dr. Guillermo Capuya aportaron claridad en medio de rumores y noticias falsas que circularon, recordando la importancia de respetar la intimidad y de esperar la información desde los medios oficiales de la familia.

VDV