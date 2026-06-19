El duro descargo de Nico Occhiato tras la polémica con Florencia Peña y Lionel Messi: "El responsable soy yo"

El jueves al mediodía, Florencia Peña en el ciclo que conduce por Luzu TV, El Show del Verano, anunció la noticia del fallecimiento de Jorge Messi, el papá de Lionel Messi, en medio de rumores de problemas de salud que comenzaron días atrás. Pocos minutos pasaron hasta que se corrigió e indicó que se trataba de información no chequeada que circulaba en redes sociales. Rápidamente, la polémica se generó entorno a la conductora y el canal de streaming.

Pese al pedido de disculpas por diversos medios de comunicación, Nico Occhiato se pronunció mediante redes sociales y anunció que se tomarían decisiones respecto a los integrantes del ciclo donde se anunció la fake news. Posteriormente, Florencia Peña quedó fuera del canal y presuntamente los productores del ciclo también. Pero este viernes el dueño y conductor hizo su descargo en vivo.

Nico Occhiato sobre la polémica

Desde Estados Unidos, con una contundente seriedad, que no suele ser una característica de Nico Occhiato, en la apertura de Nadie dice nada, se tomó unos minutos para realizar su descargo sobre lo sucedido. “Uno, como cabeza de canal, de grupo, tiene que tomar decisiones. Tener un canal tiene costos, beneficios y cosas lindas, pero también tiene costos que uno debe afrontar”, introdujo.

“Hay errores humanos que le pueden pasar a cualquiera, y el responsable soy yo. Hablamos con las personas que teníamos que hablar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir. Está todo recontra aclarado. Lo más importante es que las personas están bien”, continuó. Además, indicó que a partir de la mala información que brindó Florencia Peña se desataron una serie de fake news, en realción a rumores sobre la continuación del canal, enojos y decisiones.

Asimismo, remarcó que se trató de un error sin "mala leche" por lo que igualmente tomó decisiones; sin embargo, pese que señaló que no se trató de un anuncio cargado con intesidad no mencionó a Florencia Peña, quien quedó fuera del proyecto.

Y agregó: "Para los otros medios que se pusieron contentos porque se decía que era el fin de Luzu, les decimos que no se bajó ninguna marca y seguimos adelante, cubriendo el Mundial". Y también remarcó que su diferencial ante aquellos que se hiceron eco de este "error" no cuentan con el apoyo que si tienen ellos como canal por parte de su gran comunidad.

De esta forma, Nico Occhiato hizo su descargo al respecto y apuntó puntualmente a integrantes de los medios de comunicación que recogieron la polémica al aire para tratar el rema con fuertes críticas. Evitó hablar del presente de los trabajadores involucrados en la situación.

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