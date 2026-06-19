La vida que dejó atrás por amor: las carreras universitarias que Antonela Roccuzzo nunca terminó

Antonela Roccuzzo marcó una carrera de éxito entre el mundo empresarial, la moda y las redes sociales. Entre viajes alrededor del mundo, la crianza de sus hijos y ser embajadora de firmas de lujo, la empresaria dejó en claro que su nombre pesa por ámbitos de interés personal y marcó una tendencia entre las mujeres de la selección. Sin embargo, este rubro laboral no había sido su primera idea. Por el contrario, fue el resultado de una de las decisiones más drásticas de su vida: su amor hacia Lionel Messi.

La pareja se conoce desde que eran unos niños en Rosario, y mantuvieron una gran relación de amistad por muchos años. Pero el amor fue más fuerte, y comenzó a definir un camino entre ellos que los llevó a vivir a Barcelona y a formar una familia de cinco. Sin embargo, mucho antes de esto, Antonela tenía planificado un futuro y había comenzado algunas carreras universitarias para marcar su paso profesional.

Antonela Roccuzzo, Lionel Messi

Los comienzos del amor entre Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

La historia de amor de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi comenzó cuando ellos tenían 8 y 9 años, respectivamente. El primo de Antonela, Lucas Scaglia, era compañero de Leo en las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys. En unas vacaciones en las playas de Punta Mogotes, Mar del Plata, decidió invitarlo a Messi a pasar unos días con su familia. Desde ese momento, el astro argentino quedó deslumbrado por la belleza de una joven Antonela, y, según contaron en varios medios de comunicación, llegó a escribir cartas donde aseguraba que algún día sería su novia.

La conexión entre ambos fue inmediata, y mantuvieron una inocente relación cercana, que iba entre la amistad y el cariño. Sin embargo, y con 13 años, el destino los separó cuando Messi fue a probar suerte a Barcelona, España, junto con la compañía y el apoyo de su padre, Jorge Messi. A pesar de la poca comunicación que tenían, la relación siguió creciendo, y se consagró aún más cuando Leo regresó a la Argentina a acompañar a Antonela en uno de los peores momentos de su vida.

Antonela Roccuzzo, Lionel Messi

Las carreras universitarias que comenzó Antonela Roccuzzo: su firme decisión y su amor por Lionel Messi

El romance y el noviazgo comenzó a sus 20 años, pero unos años antes de que apostaran todo por ellos mismos, cada uno forjó un camino profesional por separado. Lionel Messi crecía en el mundo del fútbol, y Antonela Roccuzzo siguió por un camino académico en la Universidad Nacional de Rosario. Tras su secundaria, intentó con tres carreras, que no llegó a terminar. Su primera opción, guiada por la vocación hacia la salud y que llegó a cursar durante seis meses, fue odontología. En un segundo intento, estudió por un año entero comunicación social. Finalmente, incursionó brevemente en la nutrición, pero se encontró con que su vida no estaba ligada a Rosario y a los estudios académicos.

En 2007, la relación con Lionel Messi se hizo oficial entre sus círculos íntimos y, para el año 2010, previo al Mundial de Sudáfrica, Antonela tomó la firme decisión de dejar atrás sus estudios universitarios y su vida en Rosario. Impulsada por el amor y el deseo de construir un proyecto conjunto, armó las valijas y se instaló definitivamente con Leo en Barcelona. Tras afianzar su convivencia, el amor se selló el 30 de junio de 2017, en una histórica boda en su ciudad natal.

Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo: empresaria, influencia en la moda y mamá de tres varones

Con el paso de los años, Antonela Roccuzzo formó con Lionel Messi una tierna familia de cinco, y se coronó como una de las parejas más importante en el ámbito futbolístico. Thiago, Mateo y Ciro cerraron a la familia, y le dieron a su mamá el título más importante de su vida. Lejana a las carreras que había tenido en su mente durante su juventud, Roccuzzo marcó un camino y se convirtió en una destacada empresaria, influencer de moda y referente del bienestar con más de 39 millones de seguidores en redes sociales.

Su presencia en Instagram marca las tendencias fashionistas, muestra su día a día con su familia y la convirtió en centro de diversos debates mediáticos. Con un bajo perfil y una personalidad alabada por todos los que la conocer, construyó una carrera profesional como embajadora de alta joyería, ícono de la moda y el Athleisure, protagonista de portadas internacionales, consolidándose como embajadora de diversos medios de lujo, y dueña de su marca de ropa para niños, Enfans , coordinando la producción directamente desde Rosario.

Antonela Roccuzzo

El amor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo marcó el camino de sus vidas, acompañados por sus hijos, las apuestas en el fútbol y una complicidad digna de acompañarse en cada uno de los proyectos. Sin embargo, y antes de que ella se consolidara como una empresaria y modelo exitosa, tuvo en la mira tres carreras universitarias que decidió no terminar para dar un giro inesperado en su vida y jugársela por su verdadero amor.

A.E