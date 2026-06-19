Así es la vida de Tomás Messi, el sobrino de Lionel Messi que dejó el fútbol para ser streamer

Tomás Messi, el sobrino de Lionel Messi, comenzó su vida deportiva con la pelota como protagonista y durante años se preparó para alcanzar el sueño de muchos jóvenes. Sin embargo, una decisión personal lo llevó a dejar atrás las canchas y a enfocarse en un proyecto distinto. Con el tiempo, se convirtió en conductor de programas digitales y en referente de un espacio que combina entretenimiento y cercanía, mostrando cómo logró unir sus dos pasiones en un mismo stream.

Del fútbol a ser conductor de un programa de stream: La nueva vida de Tomás, el sobrino de Lionel Messi

Tomás Messi, el sobrino de Lionel Messi, creció rodeado de fútbol y desde muy chico soñó con llegar a ser jugador profesional. Su recorrido lo llevó a vestir la camiseta de Rosario Central y a cumplir metas que lo marcaron, aunque una lesión cambió su destino y lo llevó a explorar otros caminos. Hoy, desde Rosario, encontró en el mundo digital una nueva forma de expresión y se consolidó en el streaming, construyendo un espacio propio que refleja su identidad y sus intereses.

Tomás Messi

Antes de aprender a caminar, el joven ya pateaba una pelota, según explicó él mismo durante una entrevista. Su vínculo con el fútbol siempre fue natural; es sobrino y ahijado del mejor jugador del mundo y creció rodeado de camisetas, entrenamientos y partidos. Sin embargo, una lesión en los meniscos lo obligó a replantear su futuro y tomar una decisión que cambió su rumbo. Hoy, lejos de las canchas, encontró un nuevo espacio que lo apasiona y que le permitió construir su propio camino.

Sin embargo, Tomás Messi, en 2024, cumplió uno de sus sueños: disputar un partido en el estadio de la ciudad, aunque no como profesional. “Ayer me tocó cumplir un sueño que tenía desde chico. No fue siendo jugador profesional, pero la vida me llevó por otro rumbo”, escribió en aquel momento, agradeciendo a quienes lo acompañaron en su recorrido. Esa experiencia combinó su pasión por el deporte con su afán de poder jugar con la camiseta del club del que es hincha.

Tomás Messi

Con el tiempo, decidió apostar por los medios digitales. Junto a dos amigos, Miranda Albornoz y Nahuel Rodríguez, comenzó con un proyecto llamado Abitare, transmitiendo desde una computadora. La iniciativa creció y meses después lanzó su propio canal, Barrio Stream, donde conduce el programa Dispuestos a todo. Además de su canal, se sumó a proyectos televisivos y digitales. Durante un tiempo formó parte de Había que decirlo, un ciclo en el que compartió mesa con figuras como Paula “Peque” Pareto, Brenda Asnicar y Gastón Dalmau.

El vínculo con Buenos Aires y la decisión de quedarse en Rosario

En distintas entrevistas, Tomás Messi contó que viaja semanalmente a Buenos Aires para participar en distintos proyectos, aunque decidió mantener su residencia fija en Rosario. Explicó que la ciudad es parte de su identidad y que le resulta difícil pensar en mudarse. Reconoce que en la capital se concentran muchas oportunidades, pero asegura que su vida está en su lugar de origen, junto a su familia y amigos. Esa elección refleja su apego a las raíces y la importancia que le da a mantener un equilibrio entre lo profesional y lo personal.

Tomás Messi

Los distintos viajes que realiza el sobrino de Lionel Messi le permitieron compartir espacios con artistas y deportistas reconocidos, lo que considera una experiencia enriquecedora. Sin embargo, insiste en que su lugar natal es su lugar en el mundo y que allí encontró la tranquilidad necesaria para desarrollar sus proyectos. El apellido Messi fue, en un principio, una carga para él. Reconoció que le costaba lidiar con las expectativas que generaba ser sobrino del mejor jugador del mundo.

Según contó, durante un tiempo sintió que debía demostrar más que otros, pero con el paso de los años aprendió a manejar esa presión y a construir su identidad. Hoy asegura que el apellido ya no pesa y que su camino está definido por sus propios intereses y proyectos. La relación con Lionel es cercana y familiar. A pesar de la distancia, el capitán argentino siempre se mostró presente, acompañándolo en sus decisiones. Cuando dejó el fútbol, Tomás Messi recibió el apoyo de su padrino, quien rápidamente se interesó por su nuevo proyecto.

Tomás y Lionel Messi

Tomás Messi, el sobrino de Lionel Messi, continúa desarrollando su camino personal y profesional en un ámbito distinto al deportivo. Tras haber dejado atrás su etapa como futbolista, se volcó al mundo digital y encontró allí un espacio para crecer y consolidar proyectos propios. Su recorrido combina experiencias en Rosario y en Buenos Aires, siempre con el respaldo de su entorno.

VDV