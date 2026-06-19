Claudia Villafañe mostró cómo llevar un look con jean wide leg en mujeres +60

Claudia Villafañe deslumbró, una vez más, con una propuesta perfecta para el día. La organizadora de eventos lució un atuendo que tuvo al pantalón wide leg como protagonista. Lejos de quedarse atrás de las tendencias, decidió sumarse con una combinación trendy y fashionista.

Claudia Villafañe apostó a la tendencia wide leg con un look casual chic

La moda no tiene edad y Claudia Villafañe volvió a demostrarlo con un look relajado, moderno y lleno de estilo. Desde su red social, la empresaria compartió una imagen en la que apostó por una de las prendas más buscadas del momento: el jean wide leg, un diseño que se consolidó como tendencia y que cada vez gana más terreno entre mujeres de todas las generaciones.

Lejos de los estilismos recargados, la madre de Dalma y Gianinna Maradona eligió una combinación cómoda y versátil que refleja una estética casual chic, ideal para el día a día. Con una propuesta de inspiración urbana, como la que suele elegir, Claudia Villafañe dejó en claro que los pantalones de silueta amplia son una alternativa perfecta para quienes buscan sumar modernidad sin resignar confort.

Claudia Villafañe

Tal como se puede ver en la imagen que subió a su cuenta de Instagram, Claudia Villafañe lució un jean wide leg de lavado claro y efecto desgastado. El modelo se destacó por su corte amplio desde la cadera hasta el ruedo, una característica que estiliza la figura y aporta movimiento al outfit. Además, la prenda incorporó franjas laterales oscuras que sumaron un detalle deportivo y contemporáneo.

Cabe mencionar que la elección de la organizadora de eventos no es casual ya que este tipo de pantalón se convirtió en uno de los grandes protagonistas de las últimas temporadas gracias a su capacidad para adaptarse a diferentes estilos y tipos de cuerpo. Su caída holgada genera una silueta relajada que se aleja de los tradicionales jeans ajustados y propone una estética más actual.

Claudia Villafañe

Toque fashion y prendas básicas: así completó Claudia Villafañe su look casual y moderno

Claudia Villafañe complementó el pantalón jean wide leg con una remera básica blanca de cuello redondo y una camisa celeste con finas rayas verticales, llevada abierta a modo de sobrecamisa, un recurso de styling que agrega capas y profundidad visual. La paleta de colores suaves, dominada por los tonos celestes y blancos, reforzó la estética relajada y elegante de su look.

Se trata de una combinación atemporal que transmite frescura y resulta fácil de replicar. Asimismo, es una opción perfecta para mujeres mayores que quieran sumar a las nuevas tendencias. Como toque final, Claudia Villafañe incorporó unas zapatillas bajas con estampado animal print en tonos marrones y negros. Este calzado rompió con la neutralidad del conjunto y agregó una cuota fashionista a una propuesta basada en piezas básicas.

De esta manera, Claudia Villafañe mostró cómo llevar un look con jean wide leg en mujeres +60 y cautivó a sus seguidores de las redes sociales. Con esta elección, volvió a posicionarse como referente de estilo al apostar por prendas cómodas, actuales y fáciles de adaptar a cualquier guardarropa.