La decisión que tomó Marley tras la desvinculación de Florencia Peña en su programa

Tras el escándalo que se generó por la falsa información sobre la muerte de Jorge Messi que Florencia Peña comentó al aire en Luzu TV, continúan conociéndose las consecuencias internas que provocó el episodio. En las últimas horas, trascendió cuál habría sido la postura que tomó Marley frente a la crisis que sacudió a la señal de streaming.

Marley y Florencia Peña en Luzu

Marley habría tomado una dura determinación tras el escándalo protagonizado por Florencia Peña

Hasta hace pocos días, Marley compartía junto a Florencia Peña la conducción de El Show del Verano, el ciclo que Luzu TV adaptó al formato streaming. Sin embargo, luego de la polémica que se desató por la difusión de la fake news vinculada al padre de Lionel Messi, el programa quedó envuelto en una fuerte controversia.

Mientras Nicolás Occhiato avanzó con la desvinculación de parte del equipo de producción y Florencia Peña decidió dar un paso al costado, comenzaron a circular versiones sobre el futuro del proyecto y el rol que tendría Marley dentro del ciclo.

Marley, Mirko, Flor Peña y Pipe en Luzu

Todo ocurrió mientras el conductor se encuentra en Estados Unidos realizando la cobertura del Mundial 2026 junto a Ian Lucas. De hecho, estaba previsto que Florencia Peña viajara en los próximos días para sumarse a las transmisiones especiales desde territorio norteamericano, un plan que finalmente quedó suspendido tras el escándalo.

En medio de las especulaciones, Juan Otero fue consultado por el programa LAM acerca de la continuidad del formato. "Ale está afuera, entonces no está haciendo El Show del Verano. La que lo estaba haciendo es mamá, así que no sé cómo será eso porque lo van a tener que sacar a él también, porque él no sale todo el programa", expresó.

A su vez, la panelista Juli Argenta aportó más información sobre la situación y aseguró que Florencia Peña mantuvo una conversación con Marley tras lo sucedido. "Flor confirmó que habló con Marley y que tanto él como el productor daban un paso al costado, entendiendo esta situación", señaló.

Marley y Ian Lucas cubriendo el Mundial 2026

Qué pasará con la cobertura del Mundial

La presunta salida de Marley también impactaría en algunos de los proyectos que el programa tenía previstos para la cobertura del Mundial 2026. En ese contexto, Juan Otero confirmó que el viaje que tenía planeado junto a su madre finalmente quedó cancelado. "Nosotros nos íbamos con mamá al Mundial, pero ahora no nos vamos a ir, obviamente", reveló.

Por el momento, desde Luzu TV no hubo un comunicado oficial sobre el futuro de El Show del Verano. Sin embargo, las versiones sobre la salida de Florencia Peña, Marley y parte del equipo de producción continúan generando repercusiones tras uno de los episodios más comentados de los últimos días en el universo del streaming.