Revelaron la tremenda frase que lanzó Lionel Messi al enterarse de la noticia falsa sobre su papá

Lionel Messi volvió a ser protagonista de la agenda mediática luego de que circulara una noticia falsa sobre la salud de su padre, Jorge. La versión se difundió en la mañana del jueves 18 de junio y rápidamente generó repercusión, al punto de instalarse en distintos espacios de comunicación. El episodio tuvo origen en una declaración de Florencia Peña durante su programa de streaming, lo que derivó en un revuelo inmediato y en la necesidad de la familia de aclarar lo sucedido.

Se conocieron las categóricas palabras de Lionel Messi luego de la noticia falsa sobre su padre, Jorge

Lionel Messi atravesó una jornada marcada por la difusión de una información errónea que involucraba directamente a su familia. En las últimas horas, el programa Intrusos (América) dio a conocer detalles sobre cómo reaccionó el mejor futbolista del mundo ante los dichos sobre su papá. Natalie Weber fue quien relató lo sucedido y aportó precisiones sobre el estado de ánimo del capitán argentino en medio de la polémica. La panelista explicó que la jornada de entrenamiento de la selección argentina se desarrolló con total normalidad.

Lionel Messi

“Ayer fue un día normal para el entrenamiento. Él se levantó a las 10 y media de la mañana; era más o menos a las 12 y media del mediodía nuestro, porque son dos horas menos allá. Cuando él se levantó, ya estaba circulando esta información. Se juntó con Marito, que es su persona de confianza dentro de la selección”, comentó. Además, detalló que a lo largo de la jornada tanto él como sus compañeros siguieron la proyección que el cuerpo técnico había indicado con total normalidad y calma.

Sin embargo, Natalie Weber destacó que Lionel Messi sí expresó una frase contundente al enterarse de la noticia falsa: “La única frase que sí dijo, cuando se enteró de que estaba circulando esta información, es: ‘Estos hijos de p… dieron por muerto a mi viejo’. Eso sí lo dijo”. Con estas palabras, el astro argentino dejó en claro su enojo por la difusión de una versión sin sustento que lo afectaba directamente. Aunque la panelista también detalló que el futbolista se mostró sereno durante toda la jornada e incluso entrenó con normalidad.

“Él está muy contenido por toda la selección; es importante decirlo. Están todos muy atentos. Todos saben la situación complicada que está pasando y nadie toca el tema”, señaló. Además, explicó que el revuelo se generó por la magnitud de la noticia: “Yo creo que todo este revuelo que se arma es por la dimensión de la noticia. Justamente se dio la primicia del padre del jugador más importante del mundo, en medio de un mundial. Por eso creo que fue la actitud tan así de Occhiato; no es una noticia que quedaba acá nada más”.

Jorge Messi y su apoyo constante en las decisiones que marcaron la carrera de Lionel

Una de las figuras más determinantes en la carrera de Lionel Messi fue, sin dudas, Jorge Messi. A lo largo de los años, el hombre de 68 años se convirtió en un pilar fundamental tanto en el plano personal como profesional del astro argentino. Su nombre volvió a cobrar protagonismo tras las recientes declaraciones del delantero, que reveló que atraviesa un momento familiar delicado, y de la noticia falsa sobre la salud de su padre que circuló en las últimas horas, lo que puso nuevamente el foco sobre su círculo más íntimo.

Lionel y Jorge Messi

Detrás de la extraordinaria carrera del mejor jugador del mundo está la figura de su papá, quien desempeñó un papel clave desde sus primeros pasos en el fútbol. No solo acompañó el crecimiento personal y deportivo de su hijo, sino que también participó en algunas de las decisiones más trascendentales de su trayectoria profesional. Fue su representante y consejero, y tomó decisiones cruciales como la de trasladarse a Europa cuando el delantero necesitaba tratamiento médico para su déficit de crecimiento.

Con el paso de los años, Jorge Messi mantuvo un perfil reservado, lejos de los escándalos mediáticos, pero siempre presente en el entorno de su hijo. Se desempeñó como responsable legal y administrador de su patrimonio, consolidándose como una figura. En el plano deportivo, fue protagonista de las negociaciones más relevantes de la carrera de Lionel Messi. Estuvo detrás de las renovaciones con el FC Barcelona, de la histórica transferencia al París Saint-Germain y del posterior desembarco en el Inter Miami.

Lionel Messi, Celia Cuccitinni, Jorge Messi

La frase que Lionel Messi lanzó al enterarse de la noticia falsa sobre su padre refleja la indignación que generó un rumor sin fundamento en medio de un momento sensible para su familia. Al mismo tiempo, la figura de Jorge Messi vuelve a ocupar un lugar central en la historia del capitán argentino, no solo por su estado de salud, sino también por el papel decisivo que desempeñó en cada paso de su carrera. La combinación de contención familiar, discreción y apoyo profesional sigue siendo un eje fundamental en la vida del futbolista.

VDV