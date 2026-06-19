Entramos al avión de Lionel Messi: suite con baño privado, cocina equipada, área de descanso y detalles personalizados

Lionel Messi construyó una carrera histórica dentro del fútbol, con la cual cosechó una fortuna que le permite acceder a todo tipo de comodidades y lujos. Entre ellos se encuentra uno de los bienes más exclusivos de su patrimonio: un impresionante avión privado.

Avión privado, el lujo menos conocido de Lionel Messi

Lionel Messi es dueño de un jet privado con el que puede viajar con mayor privacidad y tranquilidad. El modelo de la aeronave es un Gulfstream V con matrícula LV-IRQ, fabricado en 2004, que adquirieron en 2018. Según trascendió, el astro del fútbol habría desembolsado alrededor de 15 millones de dólares para quedarse con este avión.

Antes de esta compra, de acuerdo a lo que se conoce, el capitán de la selección argentina contaba con un Embraer Legacy 650, valuado en aproximadamente 35 millones de dólares, que se encontraría registrado en Argentina y se convirtió en uno de los símbolos más reconocidos de su estilo de vida.

Lionel Messi

Así es el exclusivo jet privado de Lionel Messi

El Gulfstream V es una de las aeronaves ejecutivas más prestigiosas del mercado y se destaca por su autonomía y alto rendimiento en el aire. Estas características lo convierten en una opción ideal para alguien con la agenda internacional de Lionel Messi.

De acuerdo a lo publicado en el sitio Simple Flying, este avión puede alcanzar una velocidad máxima de Mach 0.885 y posee un alcance de 7.480 millas, lo que le permite realizar trayectos de larga distancia sin escalas. Por ejemplo, puede volar cómodamente desde Miami hasta Buenos Aires o conectar distintas ciudades de Norteamérica con Europa.

Así es el exclusivo jet privado de Lionel Messi

Tras la compra ejecutada por Lionel Messi, la empresa Central Jets realizó un importante reacondicionamiento tanto del interior como del exterior de la aeronave. Uno de los detalles más llamativos se encuentra en la cola de la misma, donde luce el número 10.

La personalización también incluye un emotivo homenaje a su familia. En los escalones de acceso aparecen grabados los nombres de Antonela Roccuzzo y de sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro. Este detalle refleja, sin dudas, el lugar central que ocupa la familia en la vida del campeón del mundo. Gracias a estas modificaciones, el jet privado de Lionel Messi es fácilmente reconocible en cualquier aeropuerto del mundo.

La cabina del avión fue diseñada para ofrecer el máximo confort durante los viajes de larga duración y cuenta con 14 amplios asientos de cuero que pueden transformarse en siete camas totalmente reclinables. El espacio interior está dividido en tres zonas independientes con asientos tipo club, ideales para descansar, compartir comidas o mantener reuniones privadas.

Lionel Messi

Además, dispone de dos baños cerrados con tocadores, mientras que uno de ellos incorpora armario y ducha. La cocina es otro de los sectores destacados de la aeronave de Lionel Messi. Está completamente equipada con horno de convección, microondas, fregadero, cafetera y refrigerador, permitiendo preparar comidas y bebidas durante el vuelo.

Aunque esto no es todo ya que en la parte trasera se encuentra un sofá que puede convertirse en cama y una zona privada, la cual mediante una puerta corrediza puede transformarse en una exclusiva suite con baño propio. La comodidad se completa con un área de descanso destinada a la tripulación, conexión Wi-Fi en toda la aeronave, teléfonos satelitales y un avanzado sistema de entretenimiento con sonido envolvente y grandes monitores.

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Por otro lado, los llamativos ventanales ovalados del Gulfstream V permiten el ingreso de abundante luz natural y ofrecen vistas panorámicas durante el viaje. A esto se suma un sistema de ventilación que funciona con aire fresco al 100%, una característica muy valorada en vuelos de larga duración.

Según diversas versiones, cuando Messi y su familia no utilizan la aeronave, esta sería alquilada a terceros para vuelos privados. Esta práctica le permitiría recuperar parte de los costos operativos y amortizar la importante inversión realizada en la compra y mantenimiento del jet.

De esta manera, Lionel Messi es propietario de un lujoso avión privado que se destaca por tener una suite con baño privado, cocina equipada, un área de descanso y detalles personalizados que hablan de su amor por su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos.