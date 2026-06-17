Cada vez que la selección argentina disputa una competencia importante ocurre un fenómeno paralelo al que sucede dentro de la cancha. Mientras Lionel Messi y sus compañeros buscan hacer historia, sus familias construyen una especie de comunidad itinerante que se traslada de ciudad en ciudad acompañando el sueño mundialista. Y si hay una figura que parece ejercer un liderazgo tan discreto como efectivo dentro de ese universo es Antonela Roccuzzo.

Antonela Roccuzzo y sus tres hijos en Argentina contra Argelia

Antonela Roccuzzo, la jefa silenciosa que unió a las mujeres de la selección y trajo la paz

Antonela Roccuzzo nunca necesitó ocupar el centro de la escena para convertirse en un punto de referencia. Ya ocurrió durante el Mundial de Qatar y volvió a repetirse en la Copa América en Estados Unidos. Ahora, con las familias instaladas en Kansas para acompañar a los jugadores en Estados Unidos, México y Canadá, las imágenes que circulan en las redes sociales muestran un clima de armonía ante los rumores que circularon semanas atrás sobre las supuestas divisiones entre las mujeres de la selección.

Antonela Roccuzzo y las mujeres de la selección en el Mundial de Qatar 2022

La polémica resurgió después de que se volviera a hablar del vínculo entre Ailén Cova, actual pareja de Alexis Mac Allister, y el grupo de esposas y novias de los futbolistas. Durante años se instaló la versión de que la diseñadora no había sido aceptada tras la escandalosa separación del campeón del mundo y Cami Mayan. Sin embargo, fue la propia Cova quien desmintió esa teoría al asegurar que desde el primer día fue incluida por las demás mujeres e incluso que mantiene relación con varias de ellas fuera del ambiente del fútbol.

Las postales que comenzaron a aparecer desde la concentración respaldan esa versión. Sin grietas, las familias se muestran compartiendo tardes, entrenamientos, paseos y actividades con sus hijos. Una de las imágenes que más llamó la atención fue la de los pequeños de Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez jugando junto a los hijos de Valentina Cervantes y Enzo Fernández, una escena que refleja la cercanía que existe entre los distintos núcleos familiares.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

El rol que tuvo Antonela Roccuzzo para integrar a Tini Stoessel a las mujeres de la selección

Con los años, las parejas de la selección argentina atravesaron separaciones, nuevas relaciones, casamientos, nacimientos y cambios de integrantes. Sin embargo, el núcleo se mantuvo unido. La integración de Ailén Cova y, tiempo atrás, la bienvenida que recibió Tini Stoessel son ejemplos de que la paz llegó a las familias de la Scaloneta.

Antonela Roccuzzo y Tini Stoessel

Justamente sobre el caso de la cantante, en marzo de 2023 Guido Záffora reveló que fue Antonela Roccuzzo quien tomó la iniciativa para hacerla sentir parte del grupo durante los festejos de la Selección. “Le dijo: ‘Vení para acá, este es tu lugar’”, contó el periodista, al recordar cómo la rosarina la invitó a sumarse al resto de las parejas en el campo de juego.

A tres años de aquellas imágenes, el escenario parece repetirse. Mientras los campeones del mundo vuelven a perseguir una nueva hazaña, las familias muestran una convivencia que trasciende los rumores y las historias personales. Y aunque rara vez ocupa el centro de la escena, la empresaria vuelve a aparecer como una figura capaz de tender puentes, integrar a las nuevas incorporaciones y preservar la mística de grupo que distingue a la Scaloneta dentro y fuera de la cancha.