Sofi Martínez sorprendió a su papá con un emotivo regalo: "Nadie se lo merece más que vos"

Sofi Martínez vive un gran momento profesional al realizar la cobertura del Mundial 2026, la competencia de fútbol más importante y que significa un gran paso en su carrera. Pero lo cierto es que este evento lo comparte con sus seres queridos, debido a la gran importancia que tiene en su vida. Ahora, la joven reveló que decidió darle una especial sorpresa a su papá, su fiel compañero y pilar.

La emoción del papá de Sofí Martínez

El 21 de junio fue el Dia del padre, y en esta ocasión, Sofi Martínez lo paso a miles de kilómetros de su papá, Alejandro, pero no fue una barrera para que la joven le de su regalo sorpresa con la complicidad de su madre. En un video compartido en su cuenta de Instagram, la periodista mostró el momento en el que su padre recibió el obsequio mediante una videollamada.

Sofí Martínez explicó que sus padres emprenderían viaje a Estados Unidos para estar cera de ella durante su cobertura del Mundial, pero que había sido imposible para su padre comprar entradas para ver a la selección argentina debido a los altos costos que tienen los tickets. Sin embargo, él puso gran importancia en poder estar cerca de su hija en sus días de tanto trabajo.

Para sorprenderlo, Sofi le indicó a su padre que su madre le daría un regalo y lo recibió: era un vino con el mensaje "Para los que convierten momentos en recuerdos inolvidables". A partir de esta frase, la periodista le dijo a su padre: "Te quiero decir feliz Día del Padre y que ya tenes tu entrada para ver dieciseiavos". Allí, Alejandro no pudo contener la alegría y gritó de la emoción.

La emoción fue compartida entre padre e hija quienes no contuvieron las lágrimas en videollamada. "Me encantó. Gracias. Buenisimo, era lo que deseaba. Me hiciste muy feliz", expresó el hombre, totamente emocionado.

Luego, en la publicación, la periodista reflexionó: "Ver a mi papá como un nene. Él, que fue y es tan buen padre, tan presente, tan honesto y laburador. Lpm qué felicidad regalarle algo así. Es devolverle algo de tanto que le debo. Si de algo sirve trabajar que sea para hacerte feliz un rato. Nadie se lo merece más que vos". Ahora, Sofía Martínez y su papá, Alejandro, se encontrarán en la chancha para ver la selección argentina ente Cabo Verde, un momento más que importante para ambos.