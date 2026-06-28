La decisión de Federica Pais tras la muerte de su hermana, Ernestina

Tanto Ernestina Pais como su hermana Federica Pais lograron ganarse un lugar destacado en los medios de comunicación argentinos. Con personalidades y estilos de vida diferentes, ambas se consolidaron como conductoras versátiles de programas importantes, tanto en formatos de magazine, espectáculos, actualidad como en espacios informativos. En este contexto, Federica tomó una contundente decisión significativa en relación a la muerte de la periodista, quien falleció este viernes 26 a causa de un accidente ferroviario.

El vínculo entre Ernestina y Federica Pais

Federica y Ernestina Pais crecieron juntas en su casa de Buenos Aires, con una diferencia de cuatro años, siendo Federica la mayor. Con el tiempo, cada una fue armando su propio camino y su propia personalidad, lo que hizo que su vínculo tuviera idas y vueltas, pero siempre atravesado por el lazo de hermanas y la historia compartida desde chicas.

Ernestina y Federica Pais conduciendo un programa juntas | Instagram

Las dos comunicadoras vivieron una experiencia muy fuerte en la infancia con la desaparición forzada de su padre, José Miguel Pais, durante la última dictadura militar, algo que las marcó para siempre y las terminó uniendo desde otro lugar. “A mi hermana enseguida la pusieron un poco a cargo de mí. Eso en nuestra relación fue una carga, porque Federica nunca dejó de ser una mamá-hermana”, contó la conductora fallecida tiempo atrás en una entrevista con Intrusos (América TV).

En esta línea agregó: “Cuando yo quería hacer mi vida, Federica se angustiaba mucho porque es mamá hermana”. Estas palabras hicieron alusión al rol de contención y protección que su hermana mayor asumió. Ya de adultas, ambas reconocieron que son muy distintas: Federica llegó a decir que eran “el agua y el aceite”, mientras que Ernestina resumió la relación con una frase muy sincera: “nadie me obliga a ser su mejor amiga”, aunque también dejó en claro que entre ellas había un vínculo “de fierro”.

Comunicado del programa que conduce Federica Pais | Instagram

La decisión de Federica Pais ante la muerte de su hermana, Ernestina

Pocos minutos antes de que Federica Pais saliera al aire del programa Once Once que conduce en AR 12, se había confirmado la noticia de la trágica muerte de Ernestina Pais. La producción emitió un comunicado a través del perfil de Instagram de la emisora donde “suspendieron” la transmisión del viernes. “En este momento de dolor irreparable, todo el equipo de 11 11 y AR 12 acompaña a Federica y a toda su familia con el más profundo respeto y afecto”, lamentaron.

Ante esta situación, la periodista decidió abandonar el estudio de televisión e ir “corriendo” a contener a su familia. Así lo contó este fin de semana Susana Roccasalvo en Implacables (América TV): "Federica estaba ayer en Argentina 12, en este canal, por salir al aire, cuando los productores fueron a darle la noticia". Acto seguido, la española Lola Cordero sumó más detalles de cómo fue aquel momento en el que le comunicaban el accidente que terminó con la vida de su hermana. "Estaba en la sala, preparándose. El programa va de 21 a 23 y salió corriendo. Se levantó y se fue para contener a su familia".

Por su parte, Federica optó por mantener un completo hermetismo sin pronunciarse públicamente al respecto. A diferencia de muchas personalidades de la farándula, espectáculo y de la comunicación, la presentadora decidió no hacer ningún posteo en sus redes sociales, sosteniendo un perfil bajo y el silencio frente a la situación. En paralelo, al momento de llegar a la casa velatoria donde se estaba llevando a cabo el último adiós de su hermana, se la vio vestida de negro, con una clara expresión de dolor, en silencio y acompañada de sus allegados.

Las fotos del último adiós a Ernestina Pais | Créditos: RS Fotos

Federica Pais atraviesa uno de los momentos más dolorosos y shockeantes de su vida tras la trágica muerte de Ernestina Pais, su única hermana. Entre mensajes de despedidas y homenajes que le realizaron a la periodista, ella prefirió reservarse las palabras y transitar este duelo desde el completo hermetismo apoyándose en el cariño y en la contención de su familia y seres queridos.