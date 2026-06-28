Los grandes amores de Ernestina Pais: las parejas que marcaron su vida

La muerte de Ernestina Pais, que ocurrió el viernes 26 de junio en un trágico accidente ferroviario en la localidad bonaerense de Martínez, conmocionó al mundo del espectáculo. Este domingo 28 de junio, familiares, amigos y colegas le dieron el último adiós en una emotiva ceremonia íntima realizada en la Ciudad de Buenos Aires. En medio de las despedidas y los homenajes, también volvió a despertar interés una faceta mucho más personal de la periodista: las historias de amor que atravesaron su vida.

Aunque siempre procuró preservar su intimidad, Ernestina Pais nunca ocultó que el amor ocupaba un lugar importante en su historia. A lo largo de los años habló con naturalidad de sus relaciones, de los aprendizajes que le dejaron y de los vínculos que, incluso después de terminar, lograron transformarse en profundas amistades.

Ernestina Pais

Alejandro Guyot, el padre de su hijo Benicio

La relación más duradera de Ernestina Pais fue con el fotógrafo Alejandro Guyot. Estuvieron juntos durante casi una década y, en 2004, nació Benicio, el único hijo de la conductora.

Aunque con el tiempo decidieron poner fin a la relación, ambos conservaron un vínculo basado en el respeto y la crianza compartida de su hijo. Incluso en los momentos más difíciles que atravesó la periodista, Guyot fue un sostén fundamental para toda la familia.

Alejandro Guyot y su hijo Benicio

Gastón Pauls, un amor que permaneció con el paso de los años

La muerte de Ernestina también permitió conocer un dato desconocido de su vida sentimental. A través de un conmovedor mensaje publicado en sus redes sociales, Gastón Pauls reveló que, además de una profunda amistad, ambos habían sido pareja.

"Fuimos amigos, novios, amigos de nuevo, compañeros. Todo eso fuimos. Y más", escribió el actor al despedirla, mientras repasaba recuerdos, proyectos compartidos y algunos de los momentos más importantes que atravesaron juntos.

Gaston Pauls y Ernestina Pais

El mensaje conmovió a miles de personas, especialmente cuando reveló cuál había sido el último intercambio entre ambos. "Te amo. Y esas fueron tus últimas dos palabras en tu último mensaje. Te amo. Nos amamos", expresó, dejando en evidencia que el cariño nunca desapareció pese al paso de los años.

Joaquín Levinton, el único romance del ambiente que reconoció

Si bien Ernestina Pais siempre sostuvo que prefería mantener su vida privada lejos de los medios, en MasterChef Celebrity sorprendió al reconocer públicamente que había mantenido un romance con Joaquín Levinton, líder de Turf.

Ernestina Pais y Joaquín Levinton

La periodista explicó en 2022 que se conocían desde hacía décadas y que, aunque los unía una gran amistad, en el pasado existió una historia sentimental entre ambos. De hecho, fue el único nombre del ambiente artístico que ella misma confirmó cuando le preguntaron por los distintos rumores que la acompañaron durante su carrera.

Franco Aner, una historia que duró tres años

Otro de los vínculos más importantes en la vida de Ernestina fue el que mantuvo con Franco Aner, abogado, profesor de yoga y masajista, a quien conoció durante un viaje a La Pedrera, Uruguay.

La relación comenzó cuando ella tenía 45 años y él 28, una diferencia de edad que la propia conductora mencionó con humor en distintas entrevistas. El noviazgo se extendió durante tres años y finalizó en 2019 en buenos términos.

Ernestina Pais y Franco Aner

Tiempo después, Ernestina explicó que la decisión estuvo vinculada a proyectos de vida diferentes, especialmente por el deseo de volver a ser madre, una posibilidad que ambos vivían desde perspectivas distintas.

A lo largo de su vida también fue vinculada sentimentalmente con otras figuras del espectáculo como Luciano Castro, Vicco D'Alessandro y El Polaco. Sin embargo, la propia Ernestina Pais desmintió en varias oportunidades esos rumores y dejó en claro que muchos de esos vínculos no pasaban de una amistad.