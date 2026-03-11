Así es el living de Sofi Martínez: minimalista y llena de plantas para atraer la buena energía

Sofi Martínez abre las puertas de su living, un espacio minimalista donde las plantas se convierten en aliadas para atraer buena energía y reforzar la conexión con la naturaleza. La decoración en tono neutro marca el pulso del ambiente y se complementa con un entorno moderno y sereno.

El estilo minimalista que define el living de Sofi Martínez

Sofi Martínez mostró cómo el diseño minimalista y la presencia de plantas transforman su living en un ambiente moderno, luminoso y pensado para transmitir armonía. Cada detalle dentro de la decoración convierte el espacio en un escenario donde se equilibran a la perfección el confort y el estilo.

En las últimas horas, la reconocida periodista compartió un video en sus redes sociales donde se apreciaron detalles de su departamento. Uno de los detalles que más les llamó la atención a sus seguidores fue el imponente sillón en forma de L, tapizado en un tono gris neutro. El mueble, de gran tamaño y con líneas simples, ocupa gran parte del sector de estar y se convierte en el punto de reunión.

El formato del sillón de Sofi Martínez invita tanto al descanso individual como a los encuentros relajados con amigos o familia. La elección de un color sobrio refuerza la estética minimalista, mientras que la comodidad que ofrece aporta calidez y equilibrio al espacio. En las paredes laterales se vieron cuadros que acompañan a la perfección.

Frente al sillón se ubica una mesa ratona de madera, acompañada por dos sillones de inspiración mid-century. Con estructura de madera y asiento oscuro, sumó un toque clásico dentro del living. El conjunto está sobre una alfombra clara de gran tamaño, que delimita el área de estar y da equilibrio al espacio.

El living de Sofi Martínez está lleno de plantas para atraer la buena energía

Uno de los rasgos más distintivos del living es la presencia de múltiples plantas. No se trata solo de decoración; muchos de sus seguidores notaron que la ubicación que eligió Sofi Martínez parece estar siguiendo principios del feng shui. Este se utiliza con el objetivo de favorecer la circulación de la energía y potenciar la calma.

Junto al televisor, se encuentra una palmeta de gran tamaño, especies que se ven favorecidas con el ingreso de luz natural constante. Los ventanales amplios del balcón de la exparticipante de MasterChef Celebrity convierten el ambiente en un espacio vivo y conectado con la naturaleza. Esta elección refuerza la idea del feng shui de bienestar y equilibrio.

Otro detalle que destacó en las ventanas de Sofi Martínez fueron las puertas corredizas de vidrio que conectan directamente con un balcón lleno de verde. Esta integración potencia la sensación de amplitud y convierte al espacio en un entorno dinámico, donde la naturaleza se percibe como parte esencial de la cotidianeidad.

En conjunto, el living de Sofi Martínez logra un equilibrio perfecto entre diseño moderno, confort y naturaleza. El sillón XXL funciona como el centro del espacio, mientras que la presencia consciente de plantas y la entrada de luz natural convierten al ambiente en un refugio relajado y lleno de buena energía.

