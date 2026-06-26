Las 3 opciones de Juli Poggio para alentar a la selección argentina: looks audaces Y2K

Juli Poggio es una de las celebridades que viajaron hasta Miami para cubrir la Copa Mundial 2026, de Estados Unidos, México y Canadá. Junto al streaming de La Casa, disfrutan de las previas de los partidos, las largas jornadas en la playa y los días bajo el sol y con la moda veraniega. Los colores albicelestes marcan la tendencia, mientras se muestran como una forma de aliento para la selección argentina. Sin embargo, la reina del Y2K llamó la atención de todos al imponer algunos conjuntos audaces que demostraron su ojo fashionista.

Juli Poggio y sus looks para el Mundial

Los 3 looks mundialistas de Juli Poggio: inspiración Y2K y audacia sensual

Juli Poggio dejó en claro que el estilo inspirado en la moda dosmilera era una manera de volver a poner en tendencia lo sensual, coloridos y brilloso en diversos eventos en los que se participa. Es por eso que creó una imagen marcada por el Y2K, los colores fuertes y las mini prendas ceñidas que mostraban su figura. En su viaje al Mundial, su estilo no cambió, y, por el contrario, se inspiró de lo mejor de la moda de las cantantes pop para llevar los colores albicelestes y alentar a la selección en una nueva consagración de gloria.

Durante los últimos días, disfrutó de la playa y coberturas con los fanáticos, mientras impuso algunas de las tendencias. Sin embargo, destacó tres opciones perfectas para poder lucir el estilo Y2K de la manera más sensual, y no alejarse de los colores de su querida bandera. Para que la camiseta de la Argentina fuera centro de atención, la lució en un diseño de top, con una minifalda de jean de tiro ultra bajo . Para darle ese toque dosmilero, lo complementó con medias bucaneras blancas de estilo deportivo y unos llamativos stilettos rojos, que combinaba con sus labios y el agregado para ajustar, dando una vuelta más urbana.

Los 3 looks mundialistas de Juli Poggio

Pero Juli Poggio dejó en claro que no siempre la camiseta puede servir de aliento; con solo ubicar bien los colores se puede ir a un estilo más atrevido. Es así como se la jugó por un top asimétrico de un solo hombro, con corset en su cintura, que brillaba junto al 10 de Lionel Messi. Acompañado de unos micro shorts de tiro bajo en tonos celeste claro, se cerraba con unas sandalias transparentes y una vincha gruesa.

Por último, optó por darle una vuelta más romántica, siguiendo el amor de algunos de sus seguidores por los looks más cuties y delicados. Por eso, personalizó una blusa off-the-shoulder, estampada con un dibujo de la bandera de la Argentina y algunos detalles dignos del país. Las mangas campana se elevaban con el agregado de moños celestes, y combinaban con una minifalda tableada de tiro bajo confeccionada en terciopelo de la misma tonalidad.

Juli Poggio impuso la bikini para alentar a la selección

Juli Poggio es la reina de estética Y2K. Las prendas mini, colores llamativos, agregados brillantes y combinaciones inesperadas se volvieron su marca registrada, y volvieron a imponer en la moda el estilo que se marcaba por la década de los 2000. Para el mundial, demostró que muchos looks pueden ser adaptados para alentar a la selección, pero también comenzó a imponer la tendencia para la próxima temporada de verano. Es por eso que las bikinis y los looks de playa también se robaron la mirada de los expertos fashionistas.

Entre las últimas postales, se destacó un conjunto de dos piezas en un tono celeste bien, de parte superior triangular e inferior de corte colaless con tiras regulables. Lo que hace único a este diseño es los apliques de strass y brillos que destellan la bandera de la Argentina, dándole ese toque glam tan típico de los 2000. Si bien fue un atuendo pensado para el mundial, demostró que los colores albicelestes pueden ser parte de la tendencia.

Juli Poggio impuso la bikini para alentar a la selección

Juli Poggio lució la camiseta de la Argentina en sus días en Estados Unidos, y alentó a la selección sin perder su estilo glam y fashionista. Para eso, y para inspiración de sus seguidores, apuntó a destacar sus tres looks favoritos, y más cercanos al estilo Y2K, que pueden mantenerse en tendencia para la próxima temporada de verano.

A.E