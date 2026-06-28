Familiares, amigos y colegas despidieron a Ernestina Pais: las fotos del último adiós

Este domingo 28 de junio se realizó el último adiós a Ernestina Pais, quien murió el viernes 26 de junio a los 54 años en un trágico accidente ferroviario. Familiares, amigos y colegas se acercaron a despedir a la periodista en una ceremonia marcada por la emoción y la intimidad.

Ernestina Pais

Familiares, amigos y colegas la despidieron a Ernestina Pais: las fotos del último adiós

Tal como había informado su familia a través de un comunicado oficial, el velatorio se llevó a cabo entre las 8 y las 11.30 en la sala Alessandria de la casa velatoria Zuccotti Hermanos, ubicada sobre la avenida Córdoba, en la Ciudad de Buenos Aires. Durante esas horas, sus seres queridos recibieron a quienes quisieron acercarse para rendirle homenaje y acompañar a la familia en uno de los momentos más difíciles.

Federica Pais (Foto: RS Fotos)

Benicio Guyot (Foto: RS Fotos)

Milka Troul (Foto: RS Fotos)

Alejandro Guyot (Foto: RS Fotos)

El último adiós a Ernestina Pais (Foto: RS Fotos)

Entre los presentes estuvieron Benicio Guyot, el único hijo de la conductora; Federica Pais, su hermana; y Milka Truol, su mamá, quienes atravesaron la despedida rodeados por familiares y amigos cercanos. También dijeron presente figuras del espectáculo y de los medios como Gastón Pauls, Rocío Igarzabal, Diego Ramos, Romina Gaetani, Dalma Maradona, Bicho Gómez, Malena Guinzburg, José María Muscari y María Valenzuela, quienes se acercaron para acompañar a la familia y darle el último adiós a Ernestina.

Malena Guinzburg (Foto: RS Fotos)

Romina Faetani (Foto: RS Fotos)

Gastón Pauls (Foto: RS Fotos)

Diego Ramos (Foto: RS Fotos)

Rocío Igarzábal (Foto: RS Fotos)

José María Muscari (Foto: RS Fotos)

Gerard Confalonieri (Foto: RS Fotos)

María Valenzuela (Foto: RS Fotos)

Dalma Maradona (Foto: RS Fotos)

Bicho Gómez (Foto: RS Fotos)

Finalizada la ceremonia, el cortejo partió hacia el Cementerio de la Chacarita, donde se realizó la inhumación en un ámbito reservado. La despedida estuvo acompañada por las personas que formaron parte de su vida personal y profesional, en un homenaje íntimo para recordar a una de las conductoras más queridas de la televisión argentina.