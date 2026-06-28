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Familiares, amigos y colegas despidieron a Ernestina Pais: las fotos del último adiós

La conductora fue despedida en una ceremonia íntima, acompañada por sus seres queridos y figuras del espectáculo como Federica Pais, Gastón Pauls y Romina Gaetani.

Federica Pais, Gastón Paúls y Romina Gaetani en el último adiós a Ernestina Pais
Federica Pais, Gastón Paúls y Romina Gaetani en el último adiós a Ernestina Pais | RS Fotos

Este domingo 28 de junio se realizó el último adiós a Ernestina Pais, quien murió el viernes 26 de junio a los 54 años en un trágico accidente ferroviario. Familiares, amigos y colegas se acercaron a despedir a la periodista en una ceremonia marcada por la emoción y la intimidad.

Ernestina Pais
Ernestina Pais

Familiares, amigos y colegas la despidieron a Ernestina Pais: las fotos del último adiós

Tal como había informado su familia a través de un comunicado oficial, el velatorio se llevó a cabo entre las 8 y las 11.30 en la sala Alessandria de la casa velatoria Zuccotti Hermanos, ubicada sobre la avenida Córdoba, en la Ciudad de Buenos Aires. Durante esas horas, sus seres queridos recibieron a quienes quisieron acercarse para rendirle homenaje y acompañar a la familia en uno de los momentos más difíciles.

Las fotos del último adiós a Ernestina Pais
Federica Pais (Foto: RS Fotos)
Las fotos del último adiós a Ernestina Pais
Benicio Guyot (Foto: RS Fotos)
Las fotos del último adiós a Ernestina Pais
Milka Troul (Foto: RS Fotos)
Las fotos del último adiós a Ernestina Pais
Alejandro Guyot (Foto: RS Fotos)
El último adiós a Ernestina Pais
El último adiós a Ernestina Pais (Foto: RS Fotos)

Entre los presentes estuvieron Benicio Guyot, el único hijo de la conductora; Federica Pais, su hermana; y Milka Truol, su mamá, quienes atravesaron la despedida rodeados por familiares y amigos cercanos. También dijeron presente figuras del espectáculo y de los medios como Gastón Pauls, Rocío IgarzabalDiego Ramos, Romina Gaetani, Dalma Maradona, Bicho Gómez, Malena GuinzburgJosé María Muscari y María Valenzuela, quienes se acercaron para acompañar a la familia y darle el último adiós a Ernestina.

El último adiós a Ernestina Pais
Malena Guinzburg (Foto: RS Fotos)
Las fotos del último adiós a Ernestina Pais
Romina Faetani (Foto: RS Fotos)
Las fotos del último adiós a Ernestina Pais
Gastón Pauls (Foto: RS Fotos)
Las fotos del último adiós a Ernestina Pais
Diego Ramos (Foto: RS Fotos)
Las fotos del último adiós a Ernestina Pais
Rocío Igarzábal (Foto: RS Fotos)
Las fotos del último adiós a Ernestina Pais
José María Muscari (Foto: RS Fotos)
Las fotos del último adiós a Ernestina Pais
Gerard Confalonieri (Foto: RS Fotos)
Las fotos del último adiós a Ernestina Pais
María Valenzuela (Foto: RS Fotos)
El último adiós a Ernestina Pais
Dalma Maradona (Foto: RS Fotos)
El último adiós a Ernestina Pais
Bicho Gómez (Foto: RS Fotos)

Finalizada la ceremonia, el cortejo partió hacia el Cementerio de la Chacarita, donde se realizó la inhumación en un ámbito reservado. La despedida estuvo acompañada por las personas que formaron parte de su vida personal y profesional, en un homenaje íntimo para recordar a una de las conductoras más queridas de la televisión argentina.

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