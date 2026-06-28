Kelci Rose Bowers, la novia de Marcos Senesi, intervino la campera de la selección argentina y creó la versión más fashion del Mundial 2026

El Mundial 2026 nos regala momentos memorables tanto dentro como fuera de la cancha, y esta vez los focos se posan en una figura que combina a la perfección la pasión por el deporte con una visión única de la moda. Se trata de Kelci Rose Bowers, futbolista profesional que desarrolla su carrera en Londres, y pareja del defensor argentino Marcos Senesi. La joven se convirtió en una de las protagonistas indiscutidas de las tribunas ayer, durante el partido frente a Jordania, gracias a un estilismo que capturó todas las miradas.

Kelci Rose Bowers con la campera intervenida.

Kelci Rose Bowers, la novia de Marcos Senesi, intervino la campera de la selección argentina

La verdadera estrella de sus looks fue, sin duda, una campera de la selección argentina que ella misma decidió intervenir para elevarla a una pieza de alta moda. Kelci Rose Bowers tomó una chaqueta deportiva clásica y la transformó completamente mediante un trabajo de costura que mezcla texturas, parches de denim y un estilo muy marcado, logrando una prenda única que redefine por completo el concepto tradicional deportivo.

Kelci Rose Bowers con sombrero estilo cowboy.



No se trató de una elección azarosa, sino de un proyecto de personalización creativa donde cada detalle de la pieza busca un equilibrio perfecto entre la identidad albiceleste y las tendencias actuales del streetstyle. Este tipo de intervenciones de diseño no solo demuestran su gran habilidad técnica para la moda, sino también una forma de vivir el Mundial con una impronta personal que marca la diferencia en cada uno de los estadios que visita durante el torneo.

El ritual del matchday por Kelci Rose Bowers

Más allá de la prenda estrella, la preparación para la jornada de partido se convirtió en un ritual sagrado que Kelci Rose Bowers compartió con su comunidad digital, evidenciando que el estilismo comienza mucho antes de llegar al estadio. En una de sus publicaciones se vio una cuidadosa selección de accesorios y objetos personales que incluyeron desde el infaltable equipo de mate —ese sello rioplatense que ella adoptó con naturalidad— hasta unos sofisticados zapatos Chanel.

La preparación de outfit de Kelci Rose Bowers

La combinación de elementos tan dispares, como la tradición argentina del mate con el lujo característico de la firma francesa, define a la perfección la personalidad de Bowers. Es esta mezcla ecléctica la que la posiciona hoy como un referente absoluto de estilo en el ámbito de las parejas de futbolistas, donde ella sabe equilibrar la comodidad necesaria para vibrar en un estadio con el glamour que exige su presencia mediática.

Para completar su propuesta estética, Kelci apostó por un peinado al mejor estilo Farrah Fawcett, con unas ondas marcadas y mucho volumen que evocaron los años 70. Además, fiel a la sede del torneo, ella sumó a su estilismo un gorro estilo cowboy que aportó un toque retro, que combinó con la estética urbana y moderna de su campera intervenida.

Kelci Rose Bowers junto a Marcos Senesi.

La reciente participación de Marcos Senesi en el campo de juego durante el encuentro ante Jordania, tras haber integrado el banco de suplentes en los encuentros anteriores, añadió una cuota extra de emoción y orgullo a su presencia. Ante este hito fundamental, Kelci no dudó en dedicarle unas sentidas palabras a través de su cuenta de Instagram, donde expresó su orgullo profundo por todo el camino recorrido por su pareja.

Sus palabras reflejan la intensidad con la que ella vive este sueño compartido, reconociendo que resulta difícil poner en palabras lo que significan estos momentos de gloria deportiva y esfuerzo constante. Kelci Rose Bowers no solo acompaña a Senesi, sino que demuestra al mundo que el fútbol profesional y la moda de vanguardia pueden coexistir armoniosamente cuando existe una pasión genuina que los impulsa.