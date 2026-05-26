jueves 28 de mayo del 2026
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ACTUALIDAD 26-05-2026 21:59

Todos los ganadores de los Premios Gardel 2026

Una nueva edición de la gala que premia a lo mejor de la música argentina. Estos fueron los grandes triunfadores de la noche.

Milo J, Lali Espósito, Abel Pintos y Luck Ra
Milo J, Lali Espósito, Abel Pintos y Luck Ra | Marcelo Bartolome

La edición 2026 de los Premios Gardel se definió como una de las más amplias y competitivas de los últimos años. La gala, que se se llevó adelante en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, reunió a nombres de la talla de Lali Espósito, Charly García, Cazzu, Babasónicos, Milo J, Miranda, Trueno y Marilina Bertoldi.

Los nominados a los Premios Gardel 2026

Si hay un nombre que se destacó por encima del resto, en lo que a nominaciones se refiere, fue el de Milo J. El joven se consagró como el gran ganador de la noche tras conseguir el Gardel de Oro y quedarse con las ternas de Álbum del Año por La vida era más corta y la Canción del año con Niño.

Milo J
Milo J

La lista de nominados volvió a mantener el escenario que se vio en los últimos años, con ternas que reconocen las figuras emergentes y novedosas del ambiente, pero también se destacaron a los consagrados, generando una buena mezcla generacional. Una situación que también se repite en lo que respecta a los géneros y los estilos, con nombres que abarcan pop, rock, folklore, urbano, tango y la electrónica.

La lista completa de ganadores de los Premios Gardel 2026

Álbum del Año

  • Latinaje – Cazzu
  • No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
  • La Vida Era Más Corta – Milo J (GANADOR)
  • Cuerpos, vol.1 – Babasónicos
  • Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

Canción del Año

  • Advertencia – Babasónicos Autor y compositor: Adrián Rodríguez
  • Niño – Milo J Autores: Camilo Joaquín Villarruel, Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Mario Del Tránsito Cocomarola Compositores: Camilo Joaquín Villarruel, Santiago Alvarado, Santiago Ruiz “tatool”, Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Mario Del Tránsito Cocomarola (GANADOR)
  • Mejor que vos – Lali & Miranda! Autores y compositores: Mariana Espósito, Mauro De Tommaso, Martin D’Agosto, Alejandro Sergi
  • Con Otra – Cazzu Autora: Julieta Emilia Cazzuchelli Compositor: Nicolás Cotton
  • Favorita – Angela Torres Autores y compositores: Ángela Caccia Torres, Isabela Terán Lieban, Fermín Ugarte, Mauro De Tommaso
  • El gordo – Marilina Bertoldi Autora y compositora: Marilina Bertoldi
  • Querida Yo – Yami Safdie, Camilo Autores y compositores: Yami Safdie, Camilo
  • Fresh – Trueno Autor: Mateo Palacios Corazzina “Trueno” Compositores: Mateo Palacios Corazzina “Trueno”, Santiago Gabriel Ruiz “Tatool”, Lukas Benjamin Leth Kroll
  • #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso Autores y compositores: Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Rafa Arcaute, Federico Vindver, Vicente Jiménez “Vibarco”, Gino Borri, Carolina Isabel Colón Juarbe “GALE”
Milo J
Milo J en los Premios Gardel 2026

Grabación del Año

  • In the City – Charly García & Sting Ingenieros: Matias Sznaider, Sting, Dominic Miller Productor: Charly García
  • Niño – Milo J Ingeniero: Luciano Nicolas Gordillo Productores: Milo J, Santiago Alvarado, Tatool (GANADOR)
  • Mejor que vos – Lali & Miranda! Ingenieros: Mauro De Tommaso, Federico Barreto Productores: Mauro De Tommaso, Don Barreto

Ingeniería de Grabación

  • Papota – Ca7riel & Paco Amoroso Ingenieros: Rafa Arcaute, Federico Vindver, LAMADRID, Josh Newell
  • A tres días de la tierra – Eruca Sativa Ingeniero: Facundo Rodríguez
  • La Vida Era Más Corta – Milo J Ingeniero: Luciano Nicolas Gordillo (GANADOR)

Mejor Álbum Artista de Folklore

  • Mirarse en otros ojos – La Ferni
  • Décimas – Maggie Cullen (GANADOR)
  • Fuera de lugar – Liliana Herrero

Mejor Álbum Artista de Rock

  • Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi (GANADOR)
  • El retorno – Santiago Motorizado
  • El (in) Correcto Uso de la Metáfora – Richard Coleman
  • Continhuará – Fernando Ruiz Díaz
  • Novela – Fito Paez

Mejor Álbum Artista de Tango

  • Canciones de dos puertos – Alfredo Piro Rinaldi
  • Pratanguero: 4º Esquina Final – Ariel Prat (GANADOR)
  • Actos de gentileza – Florian

Mejor Álbum Artista Pop

  • Cuerpo – Olivia Wald
  • Detalles – Zoe Gotusso
  • Mi Norte & Mi Sur – Diego Torres
  • No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali (GANADOR)
  • No me olvides – Angela Torres
  • El Verdadero – Juan Ingaramo
  • Perfectas – Emilia
Lali Espósito
Lali Espósito en los Premios Gardel 2026

Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

  • Homenaje al chino de la Nueva Luna – Daniel Cardozo
  • Malportada – Nathy Peluso (GANADOR)
  • La Casa De La Cumbia vol.1 – The La Planta
  • Vol. 1 – El Negro Tecla

Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción Audiovisual

  • The Last of Us: Season 2 (Soundtrack from the HBO Original Series) – Gustavo Santaolalla & David Fleming (GANADOR)
  • La mujer de la fila (Banda de Sonido Original) – Daniel Godfrid y Sebastián Espósito
  • Los Mufas: Suerte para la desgracia – Juan Blas Caballero

Mejor Álbum Canción de Autor

  • Gamurgatrónica – Ruben Rada
  • Querida Yo – Yami Safdie (GANADOR)
  • Vivir Así – Barbarita Palacios
  • Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer – Coti
  • Amor de mi herida – Camilú

Mejor Álbum Conceptual

  • Tucumano Soy – Juan Falú
  • La Vida Era Más Corta – Milo J (GANADOR)
  • Sandro así – Ariel Ardit

Mejor Álbum de Cuarteto

  • Rompecabezas – Ulises Bueno
  • Mejores Amigos de La Muela – Eugenia Quevedo
  • Que sed – Luck Ra (GANADOR)
  • En Vivo Buenos Aires – La K’onga
Luck Ra
Luck Ra

Mejor Álbum de Hip Hop / Rap

  • Okupas – Little Boogie & Stereo
  • Bhavilonia – Bhavi
  • Culto III – Neo Pistea
  • Gauchos – Veeyam
  • EUB Deluxe – Trueno
  • Versus – Paulo Londra

Mejor Álbum de Jazz

  • Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio (GANADOR)
  • Tomás Sainz – Tomás Sainz
  • New York Sessions Vol. 1 – Leo Genovese - Mariano Otero
  • Nomads – Valentino Jazz Bazar & Carrie Dianne Ward
  • Todos los fuegos – Roxana Amed

Mejor Álbum de Música Clásica

  • Compositores Argentinos – Grupo Vocal de Difusión & Mariano Moruja (GANADOR)
  • Sergio Parotti: Cuartetos de Cuerdas Vol. 1 – Sergio Parotti, Cuarteto Siglo XXII
  • Murmullo en las aguas – Las Destrozzi
  • El Teremín, la Serie y el Boxitracio – Martín Proscia y Pablo Borrás

Mejor Álbum de Música Global

  • Huaucke Habibi – Los arcanos del desierto
  • Latinaje – Cazzu (GANADOR)
  • Impulsa el Círculo – Brenda Martin

Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

  • Gracias a la Vida – Abel Pintos (GANADOR)
  • Alquimia – Patricia Sosa & Mijares
  • Su Amigo Dyango, Vol. 1 – Dyango
Abel Pintos
Abel Pintos

Mejor Álbum de Pop Rock

  • Polvo de estrellas – Turf (GANADOR)
  • El Regreso – Tan Bionica
  • Los lobos – Estelares
  • Ya No Estoy Aquí – Rayos Láser
  • Alter ego – Silvestre y La Naranja

Mejor Álbum de Reggae/Ska

  • Alfonsina y el mal – Señor Flavio
  • La Respuesta – Leonchalon (GANADOR)
  • Raíces muy fuertes – Fidel Nadal
  • A Tempo – Dread Mar I

Mejor Álbum en Vivo

  • Juegue Kuelgue – El Kuelgue
  • Hilda Canta Charly 2 (En Vivo) – Hilda Lizarazu
  • Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena – Nonpalidece
  • Conociendo Rusia vuelve a casa (en vivo en Buenos Aires) – Conociendo Rusia
  • Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno (GANADOR)
  • Signos 25 años Vivo – Los Nocheros
  • En vivo volumen I – Cindy Cats
  • Esencia En Vivo – Cruzando El Charco

Mejor Álbum Folklore Alternativo

  • Trinar(La flor) – Nadia Larcher
  • 89 – Flor Paz (GANADOR)
  • Los días por venir – Lorena Astudillo & Ignacio Montoya Carlotto

Mejor Álbum Grupo de Folklore

  • FAlklore Vol. 1 y 2 – Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea (GANADOR)
  • Las canciones más lindas del mundo, Volumen 2 – Dos Más Uno
  • Hasta que aclare – Eva y Nadia
  • Bipolar – Campedrinos

Mejor Álbum Grupo de Rock

  • Divididos – Divididos (GANADOR)
  • Artificio – Indios
  • A tres días de la tierra – Eruca Sativa
  • El club de la pelea I – Airbag
  • Cuerpos, vol.1 – Babasónicos
  • El mató a un policía motorizado Sesión 20° Aniversario – El Mató a un Policía Motorizado

Mejor Álbum Grupo Pop

  • Nuevo Hotel Miranda! – Miranda! (GANADOR)
  • Vandalos – Bandalos Chinos
  • 4EVER – K4OS
MIRANDA TINI
Miranda! y Tini Stoessel

Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia

  • El Desvelo – La Delio Valdez (GANADOR)
  • Uriel Lozano vol.2 / Zapada en vivo en Un Poco de Ruido ! – Un Poco de Ruido, Pinky SD, Uriel Lozano
  • K4OS grupo de Kpop argentino
  • Todo el mundo está kaliente! – Kchiporros

Mejor Álbum Infantil

  • Mardearena - Nanas y Arrullos – Magdalena Fleitas (GANADOR)
  • Luna con duendes (Canciones, arrullos y susurros para la hora de dormir) – Mariana Baggio, Teresa Usandivaras, Martin Telechanski, Pablo Spiller, María Emilia López
  • Cantá con El Reino Infantil: Música para la Familia – El Reino Infantil, La Granja de Zenón
  • Al Agua Pez – Pequeño Pez

Mejor Álbum Instrumental

  • Las cuatro estaciones – Noelia Sinkunas
  • Solo – Pipi Piazzolla (GANADOR)
  • La Magia – Quique Sinesi & Astrid Motura

Mejor Álbum Música Electrónica

  • Deseo – Mistol Team
  • Peces Raros - Spotify Sessions – Peces Raros (GANADOR)
  • X-Sex – Six Sex

Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental

  • EMPA (Escuela de Música Popular de Avellaneda) Orquesta de Tango – EMPA Orquesta de Tango (GANADOR)
  • Tangomorphosis – Pablo Estigarribia
  • Tango – José Colángelo

Mejor Álbum Pop Alternativo

  • Mi año gótico – Emmanuel Horvilleur
  • Hotcore – Taichu
  • En el Ciber – Benito Cerati
  • Papota – Ca7riel & Paco Amoroso (GANADOR)
  • Tanya – Juana Rozas
Paco Amoroso y Catriel
Paco Amoroso y Catriel

Mejor Álbum Rock Alternativo

  • Exultante – Carca (GANADOR)
  • Ceremonia – 1915
  • Instantáneo – Viva Elastico
  • Quiero que lo que yo te diga sea un arma en tu arsenal – Winona Riders

Mejor Álbum Rock Pesado

  • Vive – Claudio Marciello
  • Legado – A.N.I.M.A.L
  • Alto Viaje – Corvex

Mejor Álbum Urbano

  • Gotti B – Tiago PZK
  • Quimera – Maria Becerra
  • 166 (Deluxe) retirada – Milo J (GANADOR)
  • Saturación pop – Ysy A
  • Lamba – FMK

Mejor Arte

  • Cuerpos, vol.1 – Babasónicos (Diseñador: Maxi Anselmo)
  • Doga – Juana Molina (Diseñador: Alejandro Ros) (GANADOR)
  • Novela – Fito Paez (Diseñadores: Mondini, Pippa, Porras, Rompo & Zangari)

Mejor Canción de Autor

  • Luciérnagas – Milo J, Silvio Rodríguez (GANADOR)
  • Hielo Fino – Silvina Moreno
  • Querida Yo – Yami Safdie, Camilo

Mejor Canción de Cuarteto

  • Julieta & Romeo (En Vivo) – Ian Lucas & Q’ Lokura
  • Carita Triste – Q’Lokura, Los Herrera
  • Tu misterioso alguien (cuarteto) – Luck Ra feat. Miranda! (GANADOR)
  • Hielo, vino y coca – Los Tabaleros & Los Caligaris
  • No se ve / Chingón – Desakta2
  • DIOS – Ulises Bueno
  • Otra Poesía – L-Gante, La K ́onga

Mejor Canción de Folklore

  • Décimas – Maggie Cullen
  • Puño y letra - Puentes Ep.01 – Duratierra, Eli Suárez
  • Niño – Milo J (GANADOR)
  • El amor es un viento que regresa – Los Nocheros

Mejor Canción de Hip Hop / Rap

  • Cadenas – Acru
  • Fresh – Trueno
  • Gil – Milo J, Trueno (GANADOR)
  • Retirada – Milo J
  • PVSL – Paulo Londra
  • Lollapalooza 2026 - Dia 2 -  Paulo Londra

Mejor Canción de Pop

  • Perfecto Final – Conociendo Rusia, Nathy Peluso
  • El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso
  • El Ritmo – Bandalos Chinos
  • Favorita – Angela Torres
  • Me Gusta – Miranda! & TINI
  • Mejor que vos – Lali & Miranda! (GANADOR)

Mejor Canción de Rock

  • El gordo – Marilina Bertoldi
  • In the City – Charly García & Sting (GANADOR)
  • Volarte – Eruca Sativa
  • Pensando en Ella – Dante Spinetta
  • Advertencia – Babasónicos
  • Aliados en un viaje – Divididos

Mejor Canción de Tango

  • La Marcha de la Bronca – Quinteto Negro La Boca con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso (GANADOR)
  • La Guitarra – Melingo & Fito Paez
  • Nada – Ariel Ardit y Lidia Borda

Mejor Canción en Vivo

  • Fanático (en vivo) – Lali
  • Inocente – Nonpalidece Ft. La Delio Valdez
  • La que puede, puede - Live at NPR Music ́s Tiny Desk – Ca7riel & Paco Amoroso (GANADOR)
  • Sábado – Cindy Cats
  • La Taleñita – Milo J & Campedrinos

Mejor Canción Pop Rock

  • 33 – Lali & Dillom
  • #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso (GANADOR)
  • Barry Lindo – El Kuelgue
  • Tus Cosas (Ft. Airbag) – Tan Bionica
  • Desastres Fabulosos – Conociendo Rusia, Jorge Drexler

Mejor Canción Tropical / Cumbia

  • Me Contó Un Pajarito – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas
  • Con Otra – Cazzu
  • Si No Es Muy Tarde - Versión Cumbia – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD
  • Amiga Traidora (Cumbia TexMex) – Angela Leiva
  • Echar de Menos – Ke Personajes
  • Tu jardín con enanitos – Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles

Mejor Canción Urbana

  • Sin cadenas – Paulo Londra
  • Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee
  • Olimpo – Milo J (GANADOR)
  • Cruz – Trueno & Feid
  • Historia – Ramma

Mejor Colaboración

  • Loco un poco – Turf & Lali
  • Tu misterioso alguien (cuarteto) – Luck Ra feat. Miranda!
  • Campera de cuero – Los Tabaleros & Las Pastillas del Abuelo
  • Jangadero – Milo J & Mercedes Sosa
  • Mi Vida – Tan Bionica, Andrés Calamaro
  • In the City – Charly García & Sting (GANADOR)
  • Mejor que vos – Lali & Miranda!
  • Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee
  • Me Gusta – Miranda! & TINI
  • Me Contó Un Pajarito – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas

Mejor Colaboración Urbana

  • Hasta que me enamoro – Maria Becerra, Tini
  • Gil – Milo J, Trueno (GANADOR)
  • Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee
  • Masna remix – FMK, Emilia, Nicki Nicole, Tiago PZK
  • La verdadera – Ramma, Kidd Voodoo
  • Flashbacks | CROSSOVER #9 – Wisin, Paulo Londra, Big One

Mejor Colección de Catálogo

  • Pelusón of Milk (Remasterizado 2025) – Luis Alberto Spinetta
  • Suiza 1980 (Remastering 2025) – Mercedes Sosa (GANADOR)
  • Adiós Sui Generis (50 años) – Sui Generis

Mejor Nuevo Artista

  • María Wolff
  • Blair (GANADOR)
  • Little Boogie & Stereo
  • Cindy Cats
  • Tuli
  • La Ferni
  • Sofía de Ciervo
  • Mia Folino
  • Las Tussi
  • Chechi de Marcos
  • 143leti
Blair
Blair en los Premios Gardel 2026

Mejor Videoclip Corto

  • El gordo – Marilina Bertoldi Directores: Malena Pichot y Nano Garay Santaló
  • Bajo De La Piel – Milo J Directora: Teresa Carril (GANADOR)
  • #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso Director: Martín Piroyansky
  • In the City – Charly García & Sting Directores: Belén Asad y Maximilian Stafford
  • Advertencia – Babasónicos Director: Juan Cabral

Mejor Videoclip Largo

  • Todo Es Folklore – Los Tabaleros Director: Niko Sedano
  • Papota – Ca7riel & Paco Amoroso Director: Martín Piroyansky (GANADOR)
  • La Vida Era Más Corta – Milo J Directores: Teresa Carril, Nacho A. Villar
  • No vayas a atender cuando el demonio llama (Full Album) – Lali Director: Lautaro Espósito
  • Sonidos, barro y piel - Documental sobre la grabación de Divididos – Divididos Director: Leopoldo Montero Ciancio

Productor del año

  • Nico Cotton
  • Evlay (GANADOR)
  • Gustavo Santaolalla
  • Cachorro López
  • Marilina Bertoldi
  • Tatool
  • Mauro De Tommaso
  • Milo J
  • Santiago Alvarado

Gardel de Oro

  • Milo J.
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