Todos los ganadores de los Premios Gardel 2026

La edición 2026 de los Premios Gardel se definió como una de las más amplias y competitivas de los últimos años. La gala, que se se llevó adelante en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, reunió a nombres de la talla de Lali Espósito, Charly García, Cazzu, Babasónicos, Milo J, Miranda, Trueno y Marilina Bertoldi.

Los nominados a los Premios Gardel 2026

Si hay un nombre que se destacó por encima del resto, en lo que a nominaciones se refiere, fue el de Milo J. El joven se consagró como el gran ganador de la noche tras conseguir el Gardel de Oro y quedarse con las ternas de Álbum del Año por La vida era más corta y la Canción del año con Niño.

Milo J

La lista de nominados volvió a mantener el escenario que se vio en los últimos años, con ternas que reconocen las figuras emergentes y novedosas del ambiente, pero también se destacaron a los consagrados, generando una buena mezcla generacional. Una situación que también se repite en lo que respecta a los géneros y los estilos, con nombres que abarcan pop, rock, folklore, urbano, tango y la electrónica.

La lista completa de ganadores de los Premios Gardel 2026

Álbum del Año

Latinaje – Cazzu

No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

La Vida Era Más Corta – Milo J (GANADOR)

Cuerpos, vol.1 – Babasónicos

Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

Canción del Año

Advertencia – Babasónicos Autor y compositor: Adrián Rodríguez

Niño – Milo J Autores: Camilo Joaquín Villarruel, Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Mario Del Tránsito Cocomarola Compositores: Camilo Joaquín Villarruel, Santiago Alvarado, Santiago Ruiz “tatool”, Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Mario Del Tránsito Cocomarola (GANADOR)

Mejor que vos – Lali & Miranda! Autores y compositores: Mariana Espósito, Mauro De Tommaso, Martin D’Agosto, Alejandro Sergi

Con Otra – Cazzu Autora: Julieta Emilia Cazzuchelli Compositor: Nicolás Cotton

Favorita – Angela Torres Autores y compositores: Ángela Caccia Torres, Isabela Terán Lieban, Fermín Ugarte, Mauro De Tommaso

El gordo – Marilina Bertoldi Autora y compositora: Marilina Bertoldi

Querida Yo – Yami Safdie, Camilo Autores y compositores: Yami Safdie, Camilo

Fresh – Trueno Autor: Mateo Palacios Corazzina “Trueno” Compositores: Mateo Palacios Corazzina “Trueno”, Santiago Gabriel Ruiz “Tatool”, Lukas Benjamin Leth Kroll

#Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso Autores y compositores: Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Rafa Arcaute, Federico Vindver, Vicente Jiménez “Vibarco”, Gino Borri, Carolina Isabel Colón Juarbe “GALE”

Milo J en los Premios Gardel 2026

Grabación del Año

In the City – Charly García & Sting Ingenieros: Matias Sznaider, Sting, Dominic Miller Productor: Charly García

Niño – Milo J Ingeniero: Luciano Nicolas Gordillo Productores: Milo J, Santiago Alvarado, Tatool (GANADOR)

Mejor que vos – Lali & Miranda! Ingenieros: Mauro De Tommaso, Federico Barreto Productores: Mauro De Tommaso, Don Barreto

Ingeniería de Grabación

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso Ingenieros: Rafa Arcaute, Federico Vindver, LAMADRID, Josh Newell

A tres días de la tierra – Eruca Sativa Ingeniero: Facundo Rodríguez

La Vida Era Más Corta – Milo J Ingeniero: Luciano Nicolas Gordillo (GANADOR)

Mejor Álbum Artista de Folklore

Mirarse en otros ojos – La Ferni

Décimas – Maggie Cullen (GANADOR)

Fuera de lugar – Liliana Herrero

Mejor Álbum Artista de Rock

Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi (GANADOR)

El retorno – Santiago Motorizado

El (in) Correcto Uso de la Metáfora – Richard Coleman

Continhuará – Fernando Ruiz Díaz

Novela – Fito Paez

Mejor Álbum Artista de Tango

Canciones de dos puertos – Alfredo Piro Rinaldi

Pratanguero: 4º Esquina Final – Ariel Prat (GANADOR)

Actos de gentileza – Florian

Mejor Álbum Artista Pop

Cuerpo – Olivia Wald

Detalles – Zoe Gotusso

Mi Norte & Mi Sur – Diego Torres

No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali (GANADOR)

No me olvides – Angela Torres

El Verdadero – Juan Ingaramo

Perfectas – Emilia

Lali Espósito en los Premios Gardel 2026

Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

Homenaje al chino de la Nueva Luna – Daniel Cardozo

Malportada – Nathy Peluso (GANADOR)

La Casa De La Cumbia vol.1 – The La Planta

Vol. 1 – El Negro Tecla

Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción Audiovisual

The Last of Us: Season 2 (Soundtrack from the HBO Original Series) – Gustavo Santaolalla & David Fleming (GANADOR)

La mujer de la fila (Banda de Sonido Original) – Daniel Godfrid y Sebastián Espósito

Los Mufas: Suerte para la desgracia – Juan Blas Caballero

Mejor Álbum Canción de Autor

Gamurgatrónica – Ruben Rada

Querida Yo – Yami Safdie (GANADOR)

Vivir Así – Barbarita Palacios

Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer – Coti

Amor de mi herida – Camilú

Mejor Álbum Conceptual

Tucumano Soy – Juan Falú

La Vida Era Más Corta – Milo J (GANADOR)

Sandro así – Ariel Ardit

Mejor Álbum de Cuarteto

Rompecabezas – Ulises Bueno

Mejores Amigos de La Muela – Eugenia Quevedo

Que sed – Luck Ra (GANADOR)

En Vivo Buenos Aires – La K’onga

Luck Ra

Mejor Álbum de Hip Hop / Rap

Okupas – Little Boogie & Stereo

Bhavilonia – Bhavi

Culto III – Neo Pistea

Gauchos – Veeyam

EUB Deluxe – Trueno

Versus – Paulo Londra

Mejor Álbum de Jazz

Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio (GANADOR)

Tomás Sainz – Tomás Sainz

New York Sessions Vol. 1 – Leo Genovese - Mariano Otero

Nomads – Valentino Jazz Bazar & Carrie Dianne Ward

Todos los fuegos – Roxana Amed

Mejor Álbum de Música Clásica

Compositores Argentinos – Grupo Vocal de Difusión & Mariano Moruja (GANADOR)

Sergio Parotti: Cuartetos de Cuerdas Vol. 1 – Sergio Parotti, Cuarteto Siglo XXII

Murmullo en las aguas – Las Destrozzi

El Teremín, la Serie y el Boxitracio – Martín Proscia y Pablo Borrás

Mejor Álbum de Música Global

Huaucke Habibi – Los arcanos del desierto

Latinaje – Cazzu (GANADOR)

Impulsa el Círculo – Brenda Martin

Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

Gracias a la Vida – Abel Pintos (GANADOR)

Alquimia – Patricia Sosa & Mijares

Su Amigo Dyango, Vol. 1 – Dyango

Abel Pintos

Mejor Álbum de Pop Rock

Polvo de estrellas – Turf (GANADOR)

El Regreso – Tan Bionica

Los lobos – Estelares

Ya No Estoy Aquí – Rayos Láser

Alter ego – Silvestre y La Naranja

Mejor Álbum de Reggae/Ska

Alfonsina y el mal – Señor Flavio

La Respuesta – Leonchalon (GANADOR)

Raíces muy fuertes – Fidel Nadal

A Tempo – Dread Mar I

Mejor Álbum en Vivo

Juegue Kuelgue – El Kuelgue

Hilda Canta Charly 2 (En Vivo) – Hilda Lizarazu

Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena – Nonpalidece

Conociendo Rusia vuelve a casa (en vivo en Buenos Aires) – Conociendo Rusia

Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno (GANADOR)

Signos 25 años Vivo – Los Nocheros

En vivo volumen I – Cindy Cats

Esencia En Vivo – Cruzando El Charco

Mejor Álbum Folklore Alternativo

Trinar(La flor) – Nadia Larcher

89 – Flor Paz (GANADOR)

Los días por venir – Lorena Astudillo & Ignacio Montoya Carlotto

Mejor Álbum Grupo de Folklore

FAlklore Vol. 1 y 2 – Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea (GANADOR)

Las canciones más lindas del mundo, Volumen 2 – Dos Más Uno

Hasta que aclare – Eva y Nadia

Bipolar – Campedrinos

Mejor Álbum Grupo de Rock

Divididos – Divididos (GANADOR)

Artificio – Indios

A tres días de la tierra – Eruca Sativa

El club de la pelea I – Airbag

Cuerpos, vol.1 – Babasónicos

El mató a un policía motorizado Sesión 20° Aniversario – El Mató a un Policía Motorizado

Mejor Álbum Grupo Pop

Nuevo Hotel Miranda! – Miranda! (GANADOR)

Vandalos – Bandalos Chinos

4EVER – K4OS

Miranda! y Tini Stoessel

Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia

El Desvelo – La Delio Valdez (GANADOR)

Uriel Lozano vol.2 / Zapada en vivo en Un Poco de Ruido ! – Un Poco de Ruido, Pinky SD, Uriel Lozano

K4OS grupo de Kpop argentino

Todo el mundo está kaliente! – Kchiporros

Mejor Álbum Infantil

Mardearena - Nanas y Arrullos – Magdalena Fleitas (GANADOR)

Luna con duendes (Canciones, arrullos y susurros para la hora de dormir) – Mariana Baggio, Teresa Usandivaras, Martin Telechanski, Pablo Spiller, María Emilia López

Cantá con El Reino Infantil: Música para la Familia – El Reino Infantil, La Granja de Zenón

Al Agua Pez – Pequeño Pez

Mejor Álbum Instrumental

Las cuatro estaciones – Noelia Sinkunas

Solo – Pipi Piazzolla (GANADOR)

La Magia – Quique Sinesi & Astrid Motura

Mejor Álbum Música Electrónica

Deseo – Mistol Team

Peces Raros - Spotify Sessions – Peces Raros (GANADOR)

X-Sex – Six Sex

Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental

EMPA (Escuela de Música Popular de Avellaneda) Orquesta de Tango – EMPA Orquesta de Tango (GANADOR)

Tangomorphosis – Pablo Estigarribia

Tango – José Colángelo

Mejor Álbum Pop Alternativo

Mi año gótico – Emmanuel Horvilleur

Hotcore – Taichu

En el Ciber – Benito Cerati

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso (GANADOR)

Tanya – Juana Rozas

Paco Amoroso y Catriel

Mejor Álbum Rock Alternativo

Exultante – Carca (GANADOR)

Ceremonia – 1915

Instantáneo – Viva Elastico

Quiero que lo que yo te diga sea un arma en tu arsenal – Winona Riders

Mejor Álbum Rock Pesado

Vive – Claudio Marciello

Legado – A.N.I.M.A.L

Alto Viaje – Corvex

Mejor Álbum Urbano

Gotti B – Tiago PZK

Quimera – Maria Becerra

166 (Deluxe) retirada – Milo J (GANADOR)

Saturación pop – Ysy A

Lamba – FMK

Mejor Arte

Cuerpos, vol.1 – Babasónicos (Diseñador: Maxi Anselmo)

Doga – Juana Molina (Diseñador: Alejandro Ros) (GANADOR)

Novela – Fito Paez (Diseñadores: Mondini, Pippa, Porras, Rompo & Zangari)

Mejor Canción de Autor

Luciérnagas – Milo J, Silvio Rodríguez (GANADOR)

Hielo Fino – Silvina Moreno

Querida Yo – Yami Safdie, Camilo

Mejor Canción de Cuarteto

Julieta & Romeo (En Vivo) – Ian Lucas & Q’ Lokura

Carita Triste – Q’Lokura, Los Herrera

Tu misterioso alguien (cuarteto) – Luck Ra feat. Miranda! (GANADOR)

Hielo, vino y coca – Los Tabaleros & Los Caligaris

No se ve / Chingón – Desakta2

DIOS – Ulises Bueno

Otra Poesía – L-Gante, La K ́onga

Mejor Canción de Folklore

Décimas – Maggie Cullen

Puño y letra - Puentes Ep.01 – Duratierra, Eli Suárez

Niño – Milo J (GANADOR)

El amor es un viento que regresa – Los Nocheros

Mejor Canción de Hip Hop / Rap

Cadenas – Acru

Fresh – Trueno

Gil – Milo J, Trueno (GANADOR)

Retirada – Milo J

PVSL – Paulo Londra

Lollapalooza 2026 - Dia 2 - Paulo Londra

Mejor Canción de Pop

Perfecto Final – Conociendo Rusia, Nathy Peluso

El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso

El Ritmo – Bandalos Chinos

Favorita – Angela Torres

Me Gusta – Miranda! & TINI

Mejor que vos – Lali & Miranda! (GANADOR)

Mejor Canción de Rock

El gordo – Marilina Bertoldi

In the City – Charly García & Sting (GANADOR)

Volarte – Eruca Sativa

Pensando en Ella – Dante Spinetta

Advertencia – Babasónicos

Aliados en un viaje – Divididos

Mejor Canción de Tango

La Marcha de la Bronca – Quinteto Negro La Boca con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso (GANADOR)

La Guitarra – Melingo & Fito Paez

Nada – Ariel Ardit y Lidia Borda

Mejor Canción en Vivo

Fanático (en vivo) – Lali

Inocente – Nonpalidece Ft. La Delio Valdez

La que puede, puede - Live at NPR Music ́s Tiny Desk – Ca7riel & Paco Amoroso (GANADOR)

Sábado – Cindy Cats

La Taleñita – Milo J & Campedrinos

Mejor Canción Pop Rock

33 – Lali & Dillom

#Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso (GANADOR)

Barry Lindo – El Kuelgue

Tus Cosas (Ft. Airbag) – Tan Bionica

Desastres Fabulosos – Conociendo Rusia, Jorge Drexler

Mejor Canción Tropical / Cumbia

Me Contó Un Pajarito – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas

Con Otra – Cazzu

Si No Es Muy Tarde - Versión Cumbia – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD

Amiga Traidora (Cumbia TexMex) – Angela Leiva

Echar de Menos – Ke Personajes

Tu jardín con enanitos – Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles

Mejor Canción Urbana

Sin cadenas – Paulo Londra

Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee

Olimpo – Milo J (GANADOR)

Cruz – Trueno & Feid

Historia – Ramma

Mejor Colaboración

Loco un poco – Turf & Lali

Tu misterioso alguien (cuarteto) – Luck Ra feat. Miranda!

Campera de cuero – Los Tabaleros & Las Pastillas del Abuelo

Jangadero – Milo J & Mercedes Sosa

Mi Vida – Tan Bionica, Andrés Calamaro

In the City – Charly García & Sting (GANADOR)

Mejor que vos – Lali & Miranda!

Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee

Me Gusta – Miranda! & TINI

Me Contó Un Pajarito – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas

Mejor Colaboración Urbana

Hasta que me enamoro – Maria Becerra, Tini

Gil – Milo J, Trueno (GANADOR)

Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee

Masna remix – FMK, Emilia, Nicki Nicole, Tiago PZK

La verdadera – Ramma, Kidd Voodoo

Flashbacks | CROSSOVER #9 – Wisin, Paulo Londra, Big One

Mejor Colección de Catálogo

Pelusón of Milk (Remasterizado 2025) – Luis Alberto Spinetta

Suiza 1980 (Remastering 2025) – Mercedes Sosa (GANADOR)

Adiós Sui Generis (50 años) – Sui Generis

Mejor Nuevo Artista

María Wolff

Blair (GANADOR)

Little Boogie & Stereo

Cindy Cats

Tuli

La Ferni

Sofía de Ciervo

Mia Folino

Las Tussi

Chechi de Marcos

143leti

Blair en los Premios Gardel 2026

Mejor Videoclip Corto

El gordo – Marilina Bertoldi Directores: Malena Pichot y Nano Garay Santaló

Bajo De La Piel – Milo J Directora: Teresa Carril (GANADOR)

#Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso Director: Martín Piroyansky

In the City – Charly García & Sting Directores: Belén Asad y Maximilian Stafford

Advertencia – Babasónicos Director: Juan Cabral

Mejor Videoclip Largo

Todo Es Folklore – Los Tabaleros Director: Niko Sedano

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso Director: Martín Piroyansky (GANADOR)

La Vida Era Más Corta – Milo J Directores: Teresa Carril, Nacho A. Villar

No vayas a atender cuando el demonio llama (Full Album) – Lali Director: Lautaro Espósito

Sonidos, barro y piel - Documental sobre la grabación de Divididos – Divididos Director: Leopoldo Montero Ciancio

Productor del año

Nico Cotton

Evlay (GANADOR)

Gustavo Santaolalla

Cachorro López

Marilina Bertoldi

Tatool

Mauro De Tommaso

Milo J

Santiago Alvarado

Gardel de Oro