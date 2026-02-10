Milo J confirmó el ritual umbanda que hizo estallar a Andrea Rincón: "Tuvimos que pedirle permiso a un santo"

En medio de una fuerte polémica que se reavivó en redes sociales durante las últimas horas, Milo J volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se viralizara un video de Andrea Rincón, donde la actriz lo acusa de realizar rituales vinculados a prácticas espirituales para alcanzar el éxito con su música. El foco del conflicto está puesto en una entrevista que el artista dio hace dos meses, donde explicó que para lanzar una de sus canciones tuvieron que pedir autorización a un santo umbanda.

El episodio ocurrió a fines de 2025, cuando el artista presentó su disco La vida era más corta. Sin embargo, las declaraciones volvieron a circular con fuerza luego de que la conductora estallara de furia en una entrevista con Pía Shaw para La Nación, apuntando directamente contra el músico y sus creencias.

Milo J

Qué contó Milo J sobre el ritual umbanda y el uso del sample

Durante una charla en Tapados de Laburo, el programa que conducen Evelyn Botto, Paula Chaves y Nacho Elizalde en OLGA, Milo J relató el particular proceso que atravesaron para poder incluir un sample en una de las canciones del disco.

Según explicó, el fragmento musical pertenece a una banda ligada a la religión umbanda y, como sucede con cualquier sample, debía ser autorizado. Sin embargo, en este caso, la aprobación no dependía solo de cuestiones legales, sino también espirituales.

"Cuando usás un sample te lo tienen que autorizar. Y tuvimos que esperar a que la gente que hizo la canción le pida al santo Malunguinho que nos deje usarlo", contó el artista, generando sorpresa entre los conductores y el público. Finalmente, la autorización llegó: "El santo dio el ok".

Milo explicó que la manifestación no es directa ni verbal, sino que forma parte de un ritual propio de la religión: "Hacen sus rituales para hablar con el santo. Escuchó la melodía que sonaba en el estudio y la aprobó".

Quien también habló públicamente del tema fue la mamá del músico, que aportó más contexto sobre el significado espiritual del ritual y la figura de Malunguinho. Tal como relató, se trata de una entidad vinculada a la protección de los pueblos originarios y a la resistencia de quienes fueron expulsados de sus tierras. "No teníamos más tiempo, el tema se caía si no estaba aprobado. Y de verdad hubo que esperar. Un día antes del lanzamiento, el santo se manifestó y mandaron a decir que sí, que estaba aprobado", mencionó.

Además, Aldana Ríos aclaró que no es una figura a la que se le pida permiso de manera habitual y que el ritual no se toma a la ligera dentro de la religión umbanda. "No es un santo que se suela molestar. Solo se le pide aprobación en situaciones muy puntuales", señaló.

La furia de Andrea Rincón contra Milo J

La controversia escaló en las últimas horas luego de que se viralizara un fragmento de la entrevista que Andrea Rincón dio a Pía Shaw. Allí, la actriz, quien profesa públicamente su fe cristiana, fue durísima con Milo J y con otros artistas de la escena urbana.

Andrea Rincón

"Están comprando almas con la música", lanzó sin filtros. Además, aseguró que algunos músicos estarían "totalmente poseídos" y cuestionó tanto las letras como las puestas en escena de ciertos recitales.

En ese contexto, apuntó directamente contra Milo J y recordó un show en el Movistar Arena: "¿Alguna vez lo viste reírse? Claramente está poseído. Entró con un cuchillo y empezó a acuchillar. No creo que sea un santo muy bueno que digamos".

La actriz también se mostró indignada por la asociación entre rituales umbanda y los pueblos originarios, asegurando que ella misma visita comunidades aborígenes desde hace años y que, según su experiencia, "creen en Dios".