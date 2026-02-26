Matteo Bocelli: “Para mi padre la música es ópera, pero para mí hay otros géneros también”

Matteo Bocelli fue una de las estrellas destacadas en el Festival de Viña del mar. A horas de llegar a la Argentina, el hijo del legendario Andrea Bocelli, conversó en exclusiva con CARAS y habló de su pasado, su presente y su futuro, dejando claro lo que piensa sobre la música, los artistas argentinos y las diferencias con su padre.

Matteo Bocelli charló con CARAS

Viviste una semana increíble en Viña del mar, llevándote la ovación de la gente y todos los premios posibles, la gaviota de oro y de plata. ¿Cómo fueron estos días? ¿Qué conclusiones sacás?

Fueron muy, muy, positivos. El concierto estuvo lleno de felicidad. Incluso, aunque la hora no fue la mejor, la gente se quedó, no se iba. Y eso es algo que me llena de felicidad porque te demuestra el apoyo de la gente y el cariño que te tienen.

Este domingo vas a dar tu primer concierto en Argentina, en el Teatro Coliseo, con todo lo que eso significa ¿Cuáles son tus expectativas?

No tengo expectativas en particular, simplemente quiero tener un concierto como siempre, con la mayor naturalidad posible. Pero, lo que sí me gusta muchísimo es visitar, conocer nuevas ciudades, nuevas personas. Va a ser mi primera vez en Buenos Aires, en Argentina, y es un sentimiento muy lindo, porque llevo muchos años recibiendo mensajes de fans en Argentina y ahora voy a tener la posibilidad de dar un concierto allí. Es algo que me hace muy feliz.

Matteo Bocelli se presentará el 1° de febrero en el Teatro Coliseo // Lucas Mansilla @agencialpm

Imagino que vas a tener una agenda muy apretada en estos días, pero, de cara a tu visita a la Argentina ¿Tenés algún lugar del país que te gustaría conocer?

Sí, claro. Volamos el 28 de Chile a la Argentina y el primero es el concierto. Antes del concierto no hago porque quiero estar muy concentrado, pero el 2 de marzo lo voy a tener un poco más libre. Tengo entrevistas, pero quiero recorrer y hablé con mi equipo para organizar una visita por la ciudad. Todos me han hablado muy bien de Buenos Aires y tengo muchas ganas de conocer porque soy muy curioso.

¿Cómo es tu relación con la música argentina? ¿Te gusta alguno de los cantantes que suenan en este momento?

Tengo que hacerme una cultura más grande la música en Argentina, pero conozco a algunos artistas. Aquí en el festival también está Milo J y me gustó hablar con él y el viernes estuve siguiendo su espectáculo y también me gustó mucho lo que hace. Me gusta la música argentina y me gusta el fútbol también. Yo soy hincha del Inter de Milán y siempre tuvimos jugadores argentinos como al jardinero Julio Cruz y al Pupi Zanetti y ahora tenemos a Lautaro Martínez. Entonces, es un país que siempre sentí muy cerca.

Matteo Bocelli // Lucas Mansilla @agencialpm.

En esa faceta futbolera ¿Te gusta algún equipo argentino?

Me gustaría visitar el estadio de Boca, la Bombonera. Creo que no tengo la posibilidad de ver un partido, pero voy a visitar al estadio, porque todos me han dicho que tiene una energía única.

Sos muy joven, apenas tenés 28 años, pero ya conseguiste mucho en la música. ¿Cómo fue tu camino para llegar a este punto? ¿Cuáles fueron tus referentes musicales, aquellos que escuchabas de chico?

Nunca tuve un género en particular, probablemente lo que más escucho es pop. Yo creo que la música cuando es buena es buena, más allá del género. Me gusta escuchar rock, escuché Queen y tengo como cantantes favoritos a Billy Joel, Elton John, todo muy Old School. Pero al mismo tiempo me gustan los más modernos. Siempre fui un gran fan de Ed Sheeran. Ahora me pone muy contento saber que hay mucha gente que sigue a Olivia Dean, que me gusta muchísimo, porque es una música muy buena, muy orgánica. También me gusta la ópera, tanto para escuchar como para cantar. Soy un mix, un poco de todo.

Hoy en día, hay mucha gente que se queja de la música moderna. Pasó siempre y va a seguir pasando. ¿Cuál es tu opinión de la música actual a nivel mundial?

La música es muy variada. Existen muchas maneras diferentes y creo que es lo bello del mundo. Todos somos diferentes y nos gustan cosas diferentes y hay un mercado para todos. La música se transforma. Si pensamos en compositores como Bach, creo que ellos son los fundadores, los cimientos de la música moderna. No sé cuánto nuevo aportamos nosotros a la música, armónicamente hablando. Pero, de nuevo, el mundo sigue adelante, la tecnología es parte de eso y eso es una evolución.

Matteo Bocelli // Lucas Mansilla @agencialpm

A lo largo de todos estos años de carrera demostraste que tenés una manera particular de ver y sentir la música y lo que querés lograr con ella. Sin embargo, sos hijo de uno de los cantantes más importantes de la historia, como es Andrea Bocelli, y para muchos resulta difícil separar tu apellido de su figura. ¿En qué te encontrás parecido a tu papá?

Creo que es una pregunta para que respondan otros. Pero naturalmente, cuando vas creciendo puedes verte parecido en algunas cosas. Mi voz, mi manera de cantar pueden ser similares a las de mi padre, pero él siempre escucha ópera. Para él la música es ópera y para mi hay otros géneros también. Siempre escucho diferentes géneros musicales. Entonces, tenemos similitudes, pero al mismo tiempo somos muy diferentes en algunos aspectos

Para terminar ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Qué te gustaría lograr?

Yo pienso siempre en el presente, no me gusta mucho pensar a futuro. Soy muy feliz con lo que estoy haciendo. Ponerse esos límites te ayuda a crecer, pero ahora, al mismo tiempo, también está bueno no tener límites ¿no? Entonces, espero un día poder cantar en lugares más grandes. Lo que siento es que lo importante es enfocarte en la música que haces. Simplemente tienes que tratar de dar lo mejor. Tratar de dar lo mejor, rodearte de las mejores personas, los mejores compositores, de la gente que te inspira. Y eso es en lo que estoy enfocado ahora. Estoy muy feliz con mi presente, con mi último álbum, pero al mismo tiempo, realmente estoy mirando hacia adelante porque tengo muchas ganas.

Fotos: Lucas Mansilla @agencialpm