La emoción de Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto, en el Gran Premio de Miami: "Estoy muy contenta de bancarlo"

Luego de blanquear su romance con Franco Colapinto en Buenos Aires, Maia Reficco dio su primera entrevista en este nuevo capítulo de su vida desde el paddock del Gran Premio de Miami. Relajada, sonriente y con un mate en la mano, la cantante habló con la periodista Alejandra Martínez y dejó ver su costado más íntimo en medio del universo de la Fórmula 1.

Maia Reficco y Franco Colapinto

Qué dijo Maia Reficco sobre Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami

"Estoy muy bien, muy contenta de bancarlo a Franco", expresó Maia Reficco, dejando en claro que acompaña al piloto argentino en uno de los momentos más importantes de su carrera. La escena, que rápidamente se viralizó, la mostró cómoda en el entorno del paddock, el detrás de escena exclusivo de la F1, un mundo que, según confesó, todavía está descubriendo.

Consultada sobre qué fue lo que más la sorprendió del ambiente de la Fórmula 1, la artista dijo: "Todo. La verdad yo no sabía mucho de este mundo y es un delirio". Su respuesta refleja el impacto de un universo completamente nuevo, atravesado por la adrenalina, la exposición y el ritmo frenético de la máxima categoría del automovilismo.

Por último, Maia Reficco también se refirió a un detalle no menor dentro del Gran Premio de Miami: los looks. Ante la observación de que muchas mujeres prestan especial atención a la moda en este contexto, la artista no dudó en sincerarse: "Me estresé pero yo acá no vengo más que bancarlo a Franco y si bien me estresé también me divertí".

El look relajado de Maia Reficco en el paddock de Miami

Para su paso por el circuito callejero de Miami, Maia Reficco apostó por un estilismo fresco y canchero, ideal para el clima y la dinámica del evento. Llevó un vestido blanco corto con delicados lunares, que combinó con zapatos negros y medias a la vista, logrando un equilibrio entre comodidad y tendencia. Como detalle, sumó un reloj plateado y un beauty look natural, con el pelo suelto y maquillaje en tonos suaves.

Maia Reficco

De esta manera, la cantante no solo confirmó su gran momento personal junto a Franco Colapinto, sino que también empezó a construir su propio lugar dentro del glamoroso y exigente mundo de la Fórmula 1.