Bárbara Lombardo compartió las imágenes desconocidas de Envidiosa: “Varias las saqué yo”

Desde que Netflix estrenó Envidiosa, la temporada final, rápidamente la serie se posicionó en el ranking de las producciones más vistas de la plataforma global. Ante esto, Bárbara Lombardo, quien interpreta a Melina Villalba -una de las amigas del círculo íntimo de Vicky- celebró este gran presente en su carrera actoral y compartió en sus redes sociales imágenes inéditas de lo que fue el detrás de escena.

Bárbara Lombardo, una actriz multifacética

La selección del elenco de Envidiosa puso nuevamente en la escena pública la participación de destacados personajes del ambiente artístico. Una de ellas es Bárbara Lombardo quien dejó atrás su recordado papel de La Pochi, para interpretar a Melina, una de las integrantes del círculo de amigas de la protagonista. En este marco, tras haberse puesto en marcha la última temporada de la serie, la actriz compartió postales en las que se la ve en diferentes situaciones junto a sus compañeros de trabajo. Entre ellas se destacan: Griselda Siciliani, Pilar Gamboa, Marina Bellati y Violeta Urtizberea.

Fotos que sacó Bárbara Lombardo en las grabaciones de Envidiosa | Instagram

Asimismo, registró el detrás de cámara brindándole protagonismo a los productores, peinadores, estilistas y equipo técnico, dejando en claro el trabajo colectivo de todo un plantel que hizo posible esta producción audiovisual. Así, entre risas, puestas en escena, repaso de guiones y diferentes tomas, la artista mostró su faceta menos conocida: la fotografía de autor cien por ciento casera.

Fotos que sacó Bárbara Lombardo en las grabaciones de Envidiosa | Instagram

Bárbara Lombardo una experta en capturar lo orgánico y lo esencial

A través de su cuenta oficial de Instagram, Bárbara Lombardo les compartió a sus más de 881 mil seguidores, fotografías desconocidas de Envidiosa. Para ello, creó un carrusel con 20 instantáneas. “¿Cómo vienen con la maratón de Envidiosa? Acá nostálgica viendo fotos, les comparto algunas del back de rodaje”, expresó visiblemente conmovida por el resultado final de la producción y cómo el proceso fue igual de importante que el producto en sí.

Fotos que sacó Bárbara Lombardo en las grabaciones de Envidiosa | Instagram

En esta línea, reveló: “Varias las saqué yo pues me encanta hacerlo”. Aunque muchas de ellas no siguen una coherencia visual ni tampoco una estética definida, lo cierto es que cada una de ellas representa los momentos compartidos durante las largas horas de trabajo y entrega absoluta. En otras palabras, se convirtió en una experta en capturar lo orgánico y lo esencial, encontrando belleza en lo simple y haciendo que cada momento se sienta real y genuino.

En medio del furor que generó Envidiosa en su tramo final, el gesto de Bárbara Lombardo no solo celebra el éxito en pantalla, sino que también humaniza el proceso creativo detrás de escena. De esta manera, la actriz con sus imágenes capturó la complicidad, el esfuerzo y la intimidad compartida con colegas como Griselda Siciliani, Pilar Gamboa, Marina Bellati y Violeta Urtizberea, y gran el staff que formó parte de esta exitosa serie.

NB