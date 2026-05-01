Juli Poggio mostró cómo quedó tras quitarse su retoque estético: el antes y después

Juli Poggio mostró el antes y después de su retoque estético con una decisión que generó comentarios y abrió un debate en torno a los tratamientos dentales. La influencer eligió dar a conocer el resultado de su cambio y explicar los motivos que la llevaron a tomar esa decisión, revelando cómo le afectaron las críticas sobre el tema.

Juli Poggio se quitó las carillas dentales y reveló cómo le afectaron las críticas

En los últimos días, Juli Poggio se convirtió en el foco de atención al mostrar el resultado de las carillas dentales que decidió colocarse. La modelo compartió su nueva imagen, y las críticas no tardaron en llegarle. Fueron dos semanas en las que recibió todo tipo de comentario, que la habrían llevado a tomar otra determinación: quitarse el retoque en su dentadura. Fiel a su estilo, contó su experiencia en un móvil de Intrusos (América), indicando con franqueza cómo impactó en ella las críticas que recibió.

Juli Poggio

El tema se instaló con fuerza luego de que un odontólogo cordobés publicara un video en redes sociales analizando el procedimiento y cuestionando tanto el resultado como la decisión de realizarlo. En su exposición, el profesional advirtió que este retoque puede implicar un desgaste innecesario en piezas dentales sanas, lo que generó un debate que rápidamente se viralizó.

Consultada por la repercusión, Juli Poggio respondió con firmeza: “Dudo que sea un odontólogo verdadero. Me genera muchas dudas, yo no iría a un odontólogo que lo único que hace es tener en el feed un montón de videos criticando a otros colegas”. Luego, mirando directo a cámara, le habló al especialista: “Subí algo de tu trabajo a ver si podés”.

Cabe destacar que la influencer compartió hace algunos días una serie de imágenes donde mostraba el último retoque estético que había decidido realizarse. Las redes sociales no demoraron en reaccionar, y algunos de sus seguidores la apoyaron. Mientras que otros usuarios criticaron el resultado de las carillas.

La respuesta de Juli Poggio a las críticas por el retoque estético

Más allá de la polémica, Juli Poggio se tomó un momento para reflexionar sobre el impacto de las críticas en las redes sociales. “Siempre duelen las críticas. Quería probar las carillas y es un tratamiento que vos podés probar, después sacártelo y que tus dientes queden perfectos. Entonces quería probar y probé”, comentó en el programa.

Juli Poggio, el antes y después de su retoque estético

Además, la actriz se tomó un momento para contar porque decidió sacárselas: “Pero tengo un trabajo ahora que requiere planos muy de cerca que no me permitía tenerlas puestas, así que bueno, me las saqué y listo”. La artista también dejó en claro que su decisión es personal y no necesita justificación ni permiso de nadie para hacerse algún retoque.

“Me parece que no tengo que darle ninguna explicación ni pedirle permiso a nadie para hacerme un procedimiento estético”, concluyó. Juli Poggio, sin embargo, eligió mostrarse auténtica y compartir su experiencia dejando en claro su postura, destacando que se trató de una prueba reversible y que sus dientes quedaron perfectos tras quitarse las carillas.

Juli Poggio

Juli Poggio mostró el antes y después de su retoque estético y dejó en claro que su decisión formó parte de un proceso que eligió compartir. La actriz exhibió cómo transitó el cambio y mencionó los motivos que la llevaron a retirarlo. Con una postura firme, explicó que cada procedimiento es una elección individual y que su experiencia refleja la posibilidad de probar, modificar y continuar sin condicionamientos.

VDV