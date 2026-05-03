Cande Ruggeri deslumbró con su vestido de novia de PuchetaPaz: romántico, moderno y con un velo que se robó todas las miradas

El look de novia de Cande Ruggeri estuvo a la altura de una boda de ensueño y confirmó su estilo: sofisticado, moderno y con una impronta romántica perfectamente equilibrada. Para dar el “sí” junto a Nicolás Maccari en el Palacio Sans Souci, la modelo confió en PuchetaPaz, el atelier de Gustavo Pucheta y Fabián Paz, que diseñó una pieza a medida donde la elegancia clásica se fusionó con guiños contemporáneos.

Cande Ruggeri

Cande Ruggeri deslumbró con su vestido de novia firmado por PuchetaPaz

El vestido de Cande Ruggeri, de silueta strapless y escote palabra de honor, apostó por la pureza de líneas como gran protagonista. Con un corset estructurado que realzaba la figura y una falda amplia de caída impecable, el diseño evocó el espíritu de las novias clásicas, pero con una impronta minimalista que lo volvió absolutamente actual. El tono blanco pleno, sin estridencias, acompañó la estética etérea de toda la celebración.

Cande Ruggeri y Nico Maccari

Uno de los grandes aciertos del look fue el velo XL, que aportó dramatismo y movimiento. Largo y liviano, acompañó cada paso de la modelo durante la ceremonia al aire libre, generando un efecto visual impactante, especialmente en el altar, donde se fundía con la alfombra blanca y la ambientación en tonos nude y rosa viejo. La cola del vestido, con terminaciones delicadas, reforzó esa sensación de fluidez y romanticismo.

Gustavo Pucheta, Cande Ruggeri, Nico Maccari y Fabián Paz

En cuanto al estilismo, la novia optó por un beauty look en clave natural, fiel a su identidad. Llevó el cabello recogido en un peinado bajo y pulido, con raya al medio, que permitió destacar el escote limpio del vestido. El maquillaje, luminoso y sutil, puso el foco en la frescura de la piel, con ojos suavemente definidos y labios en tonos rosados, logrando un equilibrio perfecto entre sofisticación y naturalidad.

El impactante vestido de Cande Ruggeri

Las joyas de Jean Pierre acompañaron el conjunto con discreción y elegancia. Un collar delicado y piezas en armonía sumaron brillo sin quitar protagonismo al vestido, en línea con la tendencia de novias que apuestan por accesorios sutiles pero refinados.

Cande y Oscar Ruggeri

El ramo, compuesto por flores blancas, terminó de cerrar una propuesta estética coherente y cuidada en cada detalle. En conjunto, el look de Cande Ruggeri no solo reflejó su estilo personal, sino que también dialogó con el concepto general de la boda: una celebración romántica, luminosa y moderna, donde menos fue más.