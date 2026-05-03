Así fue la espectacular boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari: entrada de película, ambientación soñada y rodeados de famosos

El casamiento de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari finalmente se convirtió en una realidad tan soñada como esperada. Luego de una previa que ya había anticipado el tono íntimo y sofisticado del festejo, la pareja selló su historia de amor este sábado 2 de mayo en el imponente Palacio Sans Souci. El festejo combinó emoción, estética cuidada y una fuerte impronta descontracturada.

Cande Ruggeri y Nico Maccari

Así fue la espectacular boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari: entrada de película, 400 velas y rodeada de famosas

Uno de los momentos más impactantes de la jornada fue, sin dudas, la llegada de la novia. Cande Ruggeri hizo su entrada acompañada por su padre, Oscar Ruggeri, a bordo de un auto antiguo descapotable que parecía salido de una película. Sentada al lado del exfutbolista, la modelo deslumbró con un vestido blanco firmado por PuchetaPaz, joyas de Jean Pierre y un ramo de flores en la misma gama.

Cande y Oscar Ruggeri

Gustavo Pucheta, Cande Ruggeri, Nico Maccari y Fabián Paz

La ceremonia se realizó al aire libre, frente a la majestuosa fachada de estilo clásico del Palacio Sans Souci. El altar fue uno de los grandes protagonistas de la ambientación. Una alfombra blanca marcó el camino hacia el "sí, quiero", rodeada de arreglos florales y más de 400 velas, creando un clima íntimo y romántico que acompañó cada instante.

Así fue la boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari

La decoración fue uno de los puntos más destacados de toda la celebración. En los jardines, se dispusieron distintos sectores pensados para los invitados, con livings de sillones blancos y muebles de diseño moderno. Una barra circular blanca, ubicada bajo una carpa de micro-luces que convergían en un punto central, se convirtió en uno de los espacios más fotografiados de la tarde.

La ambientación de la boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari

Otro detalle que no pasó desapercibido fue la galería de fotos montada en el parque: un sendero intervenido con paneles negros que exhibían imágenes en blanco y negro de la pareja, cada uno acompañado por arreglos de rosas blancas y follaje verde. Un recorrido que repasó su historia juntos y sumó un toque personal a la propuesta estética.

La impactante decoración del casamiento de Cande Ruggeri y Nico Maccari

Ya entrada la noche, la celebración continuó en el interior del palacio, donde un salón de techos altos y arquitectura clásica se transformó en el escenario de la fiesta. Allí, la iluminación cálida, las guirnaldas colgantes y una impactante estructura central luminosa reforzaron la atmósfera mágica. El espacio fue organizado en distintos sectores con livings minimalistas en tonos neutros, en línea con el concepto relajado del evento.

Salome Noguera, Cande Ruggeri, Nico Maccari y Juan Yacuzzi de Palacio Sans Souci

La experiencia gastronómica también estuvo a la altura, con estaciones de cocina en vivo que ofrecieron propuestas internacionales, opciones de fuegos y platos regionales. Todo pensado para que los invitados pudieran disfrutar sin estructuras rígidas, en un formato dinámico y moderno.

La ambientación de la boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari

Como no podía ser de otra manera, la boda reunió a numerosas figuras del espectáculo y el deporte. Entre los invitados se destacaron Lizardo Ponce, Manuela Viale, Barby Franco, Sofía Zamolo, Ricardo Gareca, Mel Lezcano, Nati Jota, Stephanie Demner, Sofía “Jujuy” Jiménez, Emi Lucius, el Chato Prada y Lourdes Sánchez, quienes acompañaron a la pareja en una noche inolvidable.

Sofía Zámolo y Cande Ruggeri

Con una estética impecable, una organización pensada en cada detalle y una fuerte carga emocional, Cande Ruggeri y Nicolás Maccari celebraron su amor en un casamiento que, sin dudas, ya se posiciona como uno de los eventos más destacados del año.

Las mejores fotos de la boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari

Cande y Oscar Ruggeri

Cande Ruggeri y Manu Viale

Salome Noguera, Cande Ruggeri, Nico Maccari y Juan Yacuzzi de Palacio Sans Souci

Así fue la espectacular boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari

Ricardo Gareca, el Chato Prada, Fernando Burlando, Miguel "Galíndez" Di Lorenzo y Oscar Ruggeri