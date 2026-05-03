Las palabras de despedida de Macarena, la nieta de Luis Brandoni, a 15 días de su muerte: “Intenté hablarte, pero sé que es mi imaginación”

La muerte de Luis Brandoni no sólo resonó con fuerza en el ambiente artístico, sino que también en el círculo más íntimo: su familia. Si bien el célebre actor intentó siempre mantener un perfil reservado en lo que respecta a su privacidad, lo cierto es que cada vez que su ajetreada agenda se lo permitía, acompañaba y apoyaba a sus seres queridos en cada proyecto que se sumergían. En este marco, en el último tiempo se lo vio muy conectado con su nieta Macarena, quien hace poco más de un año lanzó su primer libro.

El emotivo mensaje de Macarena a su abuelo, Luis Brandoni

A través de su cuenta personal de Instagram, Macarena, la nieta de Luis Brandoni tomó valentía y se pronunció por primera vez tras la muerte del querido dramaturgo. En este marco, creó un carrusel con imágenes en las que se los ve sumamente unidos y compartiendo el amor por el arte y la creatividad. “Recién me atrevo a escribirte, o a escribir a secas. Intenté hablarte, pero qué ilusa: sé que es mi imaginación respondiéndome a mí misma”, comenzó diciendo repleta de nostalgia y sumamente movilizada ante su ausencia física.

Macarena junto a su abuelo Luis Brandoni | Instagram

En este marco, la joven hizo hincapié en el lado místico que los une, aún en planos astrales diferentes. “Aunque sé que trataste de responderme, y de formas muy creativas, debo admitir, sobre todo a través de sueños y voces que no puedo explicar de dónde vienen”, expresó. Acto seguido, contó una experiencia palpable que vivió mediante una acción cotidiana y que se reflejó en un arreglo floral. “Cuando junté los ramos de flores para regalártelos, se formó un corazón”, agregó.

Luis Brandoni un alma que dejó profundas huellas en sus seres queridos

Para Macarena la muerte de Luis Brandoni significa aprender a interpretar las señales y los mensajes del universo. No obstante, en plena etapa de duelo y con el dolor latente ante la pérdida de un ser querido, señaló esperanzada: “Todavía no entiendo bien cómo funciona esto de no ser inmortal, pero estoy segura de que ya lo entenderé”.

Ramo de flores con forma de corazón, Macarena junto a su abuelo Luis Brandoni | Instagram

Por su parte, la escritora aseguró que atesorará los recuerdos de lo vivido y de las huellas que dejó el fallecido director en su infancia y a lo largo de su vida, junto con una fuerte carga genética. “Si algo puedo hacer es quedarme con lo lindo, con momentos inmortales, con tu cara en todas partes, con tu voz única y rebelde, con tu carácter, que tanto heredé y hace poco empecé a aceptar con felicidad, con tu energía y pasión, de las que quiero nutrirme para seguir mi camino”, sostuvo afirmando que en cada acción le rendirá homenaje. Finalmente, concluyó el sentido posteo con una promesa prácticamente, de meñique: “Pero yo sé que, tarde o temprano, nos vamos a volver a encontrar en la casa Las Chingolas, y vamos a ocupar todos los cuartos al mismo tiempo y a comer fruta en el jardín”.

Luis Brandoni | Redes sociales

La despedida de la nieta de Luis Brandoni a 15 días de su muerte no sólo deja ver el dolor de la ausencia, sino también la fuerza de un legado que trasciende el tiempo. Entre recuerdos, señales y promesas de reencuentro, Macarena convirtió el duelo en un acto de amor que honra la esencia de un artista irrepetible. Así, entre nostalgia y gratitud, el nombre de Brandoni continúa vivo, no sólo en el ambiente artístico, sino también en cada corazón de quienes tuvieron la fortuna de disfrutar de su compañía.

NB