Guillermina Valdes eligió descansar después de una temporada intensa en calle Corrientes. Tras el éxito de El divorcio del año, la actriz armó las valijas y se instaló en Villa La Angostura para disfrutar de unos días de desconexión y relax en plena Patagonia con sus hijos Dante Ortega y Lolo Tinelli.

Guillermina Valdés y Dante Ortega

Las mejores fotos de las vacaciones de Dante Ortega y Guillermina Valdes en la Patagonia

Las postales que compartieron Guillermina Valdes y Dante Ortega en sus redes sociales muestran una escapada soñada en el exclusivo hotel de Villa La Angostura, donde el lujo se combina con el entorno imponente del sur argentino. En las imágenes se los ve relajados y disfrutando de cada rincón del lugar: desde un cálido living con chimenea y detalles en madera, hasta senderos cubiertos de hojas otoñales que invitan a caminar.

Así son las vacaciones de Guillermina Valdes

Uno de los grandes protagonistas del viaje es el cantante, hijo mayor de la actriz y Sebastián Ortega, con quien publicó en su cuenta de Instagram varias actividades al aire libre. Entre ellas, una cabalgata por el bosque y una salida en kayak sobre las aguas cristalinas del Lago Nahuel Huapi, donde los cerros nevados completan una postal típica de la región. También se los vio disfrutando de la piscina climatizada del hotel, que se funde visualmente con el paisaje patagónico.

Dante Ortega

Puertas adentro, Guillermina Valdes mostró parte de la intimidad del descanso: desayunos en la habitación con mate, jugo y tostadas, momentos de lectura frente a ventanales con vista al bosque y escenas de puro relax en el spa. Incluso compartió una divertida toma subacuática en la piscina, dejando ver su costado más distendido.

Guillermina Valdés y Dante Ortega

En esta escapada familiar, quien también dijo presente fue Lolo Tinelli, el hijo menor de la actriz, completando así un viaje de tres. Según se revelaron las imágenes, Helena y Paloma, sus otras hijas, no formaron parte de esta travesía patagónica.

Guillermina Valdes

Entre paisajes de ensueño, actividades al aire libre y momentos de bienestar, Guillermina Valdés y Dante Ortega encontraron en el sur el escenario ideal para recargar energías y disfrutar de un merecido descanso en familia.