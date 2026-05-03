De Antonela Roccuzzo y Lionel Messi a Juan Martín del Potro: los famosos acompañaron a Franco Colapinto en Miami

Este domingo 3 de mayo, el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 se convirtió en una jornada inolvidable no solo para Franco Colapinto, sino también para un grupo de figuras argentinas que se hicieron presente. Entre ellas, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, quienes junto a sus tres hijos -Thiago, Mateo y Ciro- acompañaron al joven piloto en una jornada cargada de emoción. Tampoco faltó Juan Martín del Potro, que se sumó al respaldo albiceleste en un día que ya quedó marcado como uno de los más especiales en la carrera del corredor de 21 años.

Leonel Messi junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos | Instagram F1

Franco Colapinto pisó fuerte en el GP de la F1 en Miami

El desempeño de Franco Colapinto fue tan sólido como significativo: finalizó en la octava posición, igualando su mejor resultado en la Fórmula 1 y sumando puntos clave para su escudería. En ese contexto, la presencia de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo no pasó desapercibida. La familia visitó tanto los boxes de Mercedes como los de Alpine, generando una revolución entre fanáticos y equipos, quienes rodearon a las celebridades argentinas capturando con sus celulares cada acción.

Leonel Messi junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos | Instagram F1

En este marco, uno de los momentos más destacados fue el encuentro entre el automovilista oriundo de Pilar y el campeón del mundo, quienes se conocieron personalmente por primera vez. La imagen del piloto junto al capitán de la selección argentina rápidamente se volvió viral, sintetizando el cruce entre dos generaciones de deportistas que representan a nuestro país en lo más alto del mundo. No obstante, para el atleta este encuentro lo cargó de emoción e inspiración.

Además, Colapinto compartió una postal con su novia, Maia Reficco, en la que ambos se mostraron sonrientes y junto a la familia Messi. La fotografía, difundida tanto por la escudería Alpine como en la cuenta personal de Instagram del piloto, combinó orgullo, y felicidad por ser parte de la élite deportiva. En paralelo, los tres hijos del futbolista se mostraron entusiasmados por ver al ídolo argentino face to face.

Franco Colapinto junto a la familia Messi y su novia, Maia Reficco | Instagram Alpine

El gran gesto de Juan Martín del Potro con Franco Colapinto

Minutos antes de la largada, otro de los grandes momentos lo protagonizó Juan Martín del Potro, quien se acercó a Franco Colapinto mientras realizaba una entrevista previa al GP. Con la calidez que lo caracteriza, el extenista lo saludó y le transmitió sus buenos deseos, en un gesto que reflejó la unión entre figuras del deporte argentino en escenarios internacionales. El corredor, sin capacidad de reacción, se quedó atónito ante el gran porte físico de La torre de Tandil como así también por semejante acto de cariño y camaradería.

Juan Martín del Potro con Franco Colapinto | Instagram Franco Colapinto

Cabe destacar que, una vez finalizada la carrera, la escudería francesa también celebró el resultado como un paso importante dentro de la temporada. El octavo puesto no solo representa puntos valiosos para el equipo, sino también una señal clara del crecimiento de Colapinto en la máxima categoría del automovilismo. Su adaptación al ritmo de la Fórmula 1 comienza a consolidarse, y cada carrera parece confirmar su potencial.

Así, el paso de Franco Colapinto por Miami no solo quedó marcado por su rendimiento en pista, sino también por el respaldo de figuras como Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y Juan Martín del Potro. De esta manera, el joven piloto de 21 años continúa escribiendo su historia con pasos agigantados y bien firmes, acompañado por el aliento de todo un país que empieza a ilusionarse con su futuro en el automovilismo de máxima competición.

NB