La nueva vida de Franco Salomone después de más de una década en TN: lejos de la tv, perfil bajo y autor de un impactante libro

Después de más de cuarenta años dedicados íntegramente al periodismo, Franco Salomone decidió cerrar una etapa clave de su vida profesional y apostar a un presente lejos de los medios de comunicación. Tras su paso por Todo Noticias (TN), donde se consolidó como una de las figuras del canal, el periodista se retiró de la televisión en 2018 para enfocarse en proyectos personales y disfrutar de los frutos de su extensa trayectoria.

Franco Salomone, un periodista todoterreno

Nacido en Lanús en 1953 y criado en Temperley, Franco Salomone construyó una historia marcada por el profesionalismo y la vocación. Antes de encontrar su camino en el periodismo, durante su juventud atravesó distintos trabajos, desde una ferretería hasta la venta ambulante. No obstante, con el correr de los años decidió retomar sus estudios y formarse como locutor en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica -ISER-, donde se recibió en 1978.

Franco Salomone | Captura de pantalla de Telefe

Tras dar sus primeros pasos en Radio Rivadavia y Canal 7, el conductor consolidó su perfil profesional en Radio Continental entre 1980 y 1984. En esa etapa realizó su primera cobertura internacional y entrevistó a Fidel Castro en Cuba, marcando un hito en su carrera. Luego dio el salto a la televisión, donde se destacó como cronista y conductor en Canal 9 junto a César Mascetti, ampliando su reconocimiento en los medios.

Su crecimiento continuó en el entonces Canal 11 -luego Telefe-, donde condujo Telefe Noticias y el ciclo de investigación Edición Plus, programa que le valió un Premio Martín Fierro en 1995. A su vez, su carrera tuvo proyección internacional como corresponsal de CNN y BBC, mientras que en su paso por los estudios radiofónicos también dejó su huella en Radio Mitre y Radio del Plata.

Ya consolidado como una figura del periodismo, se sumó a Todo Noticias (TN) en 2006, donde permaneció hasta su retiro en 2018. Su salida respondió a una decisión personal de dejar atrás su vasta trayectoria profesional para disfrutar de su nueva etapa: “Está todo bien con el canal. Me jubilé y voy a aprovechar para descansar de la tele. Gracias por la preocupación”, declaró en Primicias Ya tras su abrupta salida del canal.

Franco Salomone | Captura de pantalla de TN

Franco Salomone, un escritor galardonado

Lejos de la pantalla, Franco Salomone encontró una nueva etapa en la escritura. Su libro Maten al mensajero marcó un punto fuerte en su carrera como autor, con una investigación periodística que reveló un dato impactante: cinco periodistas que figuraban como desaparecidos en el informe del Nunca Más estaban en realidad con vida, lo que generó repercusión en el ambiente de la comunicación y los derechos humanos.

La obra no solo reafirmó su mirada crítica, sino que también lo posicionó en una nueva faceta profesional, centrada en la reflexión y el análisis de los casos más emblemáticos del país. Desde la muerte de Mariano Moreno hasta José Luis Cabezas. Este trabajo se convirtió en uno de los pilares de su presente, acompañado por el reconocimiento del público y del ámbito cultural.

Cabe destacar que, en 2024, el célebre comunicador estaba escribiendo su tercer libro, un anecdotario de las coberturas y entrevistas que realizó a lo largo de su carrera, la cual cuenta con más de treinta coberturas internacionales y diálogos con personalidades más emblemáticas a nivel mundial tales como expresidentes, traficantes de armas y médicos que transformaron la salud.

Franco Salomone | Captura de pantalla de América 24

Hoy, Franco Salomone atraviesa una etapa de mayor tranquilidad y conservando el bajo perfil que siempre lo destacó, con el respaldo de una extensa trayectoria y distinciones como la otorgada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que lo reconoció como personalidad destacada de la comunicación y la cultura, consolidando así su legado dentro del periodismo argentino. Sin redes sociales y lejos del ojo mediático, el locutor se transformó en uno de las personalidades más reconocidas y queridas del ambiente.

NB