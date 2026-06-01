¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 1 de junio de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 1 de junio de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Empezás la semana con mucha iniciativa y ganas de avanzar. Aprovechá ese impulso, pero tratá de no apurarte en sacar conclusiones. Una conversación laboral puede abrir nuevas posibilidades.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El lunes te invita a ir paso a paso. No te cargues con más responsabilidades de las necesarias. Un gesto amable de alguien cercano puede alegrarte el día.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tenés la cabeza llena de ideas y proyectos. Es un gran día para comunicar, negociar o proponer algo que venís pensando hace tiempo. Confiá en tu capacidad.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Arrancás la semana más emocional de lo habitual. No ignores lo que sentís, pero tampoco dejes que eso te distraiga de tus objetivos. Buscá equilibrio.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu energía llama la atención y puede convertirte en protagonista de una reunión o encuentro importante. Aprovechá para mostrar lo que sabés hacer.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Lunes ideal para organizarte y poner en orden asuntos pendientes. Vas a sentir alivio cuando empieces a tachar tareas de la lista. No te exijas perfección.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Las relaciones laborales y personales fluyen mejor cuando decís lo que pensás con claridad. No des tantas vueltas. Tu sinceridad será bien recibida.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Podrías descubrir información que te ayude a entender mejor una situación reciente. Prestá atención a los detalles y evitá actuar por impulso.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Empezás la semana con ganas de expandirte, aprender o planificar algo a futuro. Es un buen momento para pensar en viajes, cursos o nuevos desafíos.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Tu constancia empieza a dar resultados. Aunque todavía no veas todo el panorama, estás construyendo algo sólido. Seguí confiando en tu esfuerzo.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Las ideas innovadoras aparecen cuando menos las esperás. Anotá todo lo que se te ocurra porque puede surgir una oportunidad interesante a partir de eso.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

El lunes te encuentra especialmente intuitiva/o. Escuchá esa voz interna que te está señalando por dónde ir. Un encuentro casual puede dejarte pensando el resto del día.