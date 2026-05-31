La emoción de Marley por la primera medalla de Mirko en taekwondo: "Qué bien lo hace"

Mirko, el hijo mayor de Marley, sigue sumando experiencias y desafíos en su crecimiento deportivo. Esta vez, el nene de 8 años vivió un día inolvidable al obtener su primera medalla en taekwondo, un logro que su papá no dudó en compartir con orgullo a través de sus redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, el conductor publicó un emotivo video en el que mostró distintos momentos de la demostración deportiva de su hijo. Acompañado también por Milenka, la beba de la familia, Marley siguió de cerca cada una de las actividades y celebró el importante paso del pequeño en esta disciplina.

Marley con Mirko y Milenka

La emoción de Marley por la primera medalla de Mirko en taekwondo

La secuencia del gran día de Mirko comenzó con el pequeño ingresando con entusiasmo al área de entrenamiento para realizar una exigente técnica de potencia. Con una patada voladora, logró impactar con precisión sobre el objetivo que sostenía uno de los profesores, provocando los gritos y aplausos de su papá, Marley.

Mirko en su demostración de taekwondo

Más adelante, participó de una presentación grupal de poomsae, las tradicionales técnicas de ataque y defensa del taekwondo. Allí realizó una serie de bloqueos, golpes y movimientos coordinados que pusieron en evidencia su concentración y disciplina. En ese momento, el conductor miró a cámara y le dijo a Milenka: "¿Viste qué bien que lo hace? Lo hace muy bien".

La jornada continuó con un breve combate de exhibición. Equipado con casco de protección, Mirko se enfrentó a un compañero en una práctica supervisada por los entrenadores. Durante la pelea mostró iniciativa, lanzó varias patadas y se movió con seguridad sobre el tatami.

Así recibió Mirko su primera medalla de taekwondo

Sin embargo, el momento más emotivo del día llegó al final. Frente a todos los alumnos, uno de los profesores llamó a Mirko para entregarle su primera medalla. El niño realizó la reverencia correspondiente y recibió el reconocimiento con una gran sonrisa. Después compartió un cálido abrazo con su maestro, un gesto que reflejó el esfuerzo y la dedicación detrás de este logro.

Mirko, el hijo de Marley

Por su parte, Marley compartió una fotografía de su hijo posando orgulloso junto a su instructor, inmortalizando un día que seguramente quedará grabado entre los recuerdos más especiales de la familia.